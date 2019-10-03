Почему Зеленский пошел на Минск-3

Президент был вынужден согласиться на формулу Штайнмайера, чтобы избежать полного дипломатического поражения.
Если отбросить детали, то, по существу, формула Штайнмайера, на которую согласился Владимир Зеленский, почти ничем не отличается от двух Минских соглашений, которые в свое время подписывал Петр Порошенко.
Как и Порошенко, Зеленский вынужден был согласиться на формулу Штайнмайера под сильным давлением Франции, Германии и России. Не подписать было почти невозможно.
Но все аналитики пришли к однозначному выводу, что подписывая оба минских соглашения, Порошенко совершенно не собирался их выполнять, тем более, что их можно было не выполнять, придравшись к каким-то формальным пунктам. Другими словами, Порошенко пошел на "военную хитрость", чтобы избежать военного разгрома.
Читайте такжеФормула Штайнмайера: стоит ли кричать о "зраде"Зеленский также был вынужден согласиться на формулу Штайнмайера, чтобы избежать полного дипломатического поражения. Собирается ли президент на самом деле выполнять формулу Штайнмайера, мы не знаем. В Украине, как известно, совсем не обязательно выполнять свои обещания, за что нас так и любят во всем мире.
При желании, формулу Штайнмайера тоже можно не выполнять, потому что она подразумевает, что выборы на территории ЛДНР должны проходить в соответствии с Конституцией Украины и, внимание, специально принятого закона Украины.
Во-первых , я не представляю как можно провести выборы в ЛДНР в соответствии с Конституцией Украины. Здесь можно 50 лет согласовывать условия проведения выборов.
Но главное не это. Если Зеленский по каким-то причинам не захочет реинтегрировать ЛДНР на условиях их глубокой автономии ( фактически их федеративных отношений с Украиной), то можно принять такой специальный закон о выборах в ЛДНР, что последние, вместе с Россией, просто посмеются над ним. Как результат ситуация на Донбассе, как и после Минских соглашений, снова зайдет в тупик, но формально Зеленского будут трудно в чем-либо упрекнуть. Боевые действия, той или иной степени интенсивности будут по-прежнему продолжаться.
Читайте такжеПочему "формула Штайнмайера" - абсолютное зло для УкраиныЯ полагаю, что события будут развиваться именно по такому сценарию. Причем я убежден, что Россию также устраивает такой вариант.
Отсутствие реальных перспектив урегулирования конфликта на Донбассе будет поддерживать Украину в состоянии вечного внутреннего политического и гражданского противостояния. Как результат инвестиций в экономику не будет, люди будут массово покидать страну. Европа потеряет всякий интерес к Украине. Страна будет продолжать деградировать, теряя все больше признаки суверенитета. Социальная ткань будет разрываться. В целом, это именно тот сценарий, который устраивает Россию больше всего.