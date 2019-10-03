Почему Зеленский пошел на Минск-3

Зеленский дал добро на формулу Штайнмайера/ Reuters

Если отбросить детали, то, по существу, формула Штайнмайера, на которую согласился Владимир Зеленский, почти ничем не отличается от двух Минских соглашений, которые в свое время подписывал Петр Порошенко.

Как и Порошенко, Зеленский вынужден был согласиться на формулу Штайнмайера под сильным давлением Франции, Германии и России. Не подписать было почти невозможно.

Но все аналитики пришли к однозначному выводу, что подписывая оба минских соглашения, Порошенко совершенно не собирался их выполнять, тем более, что их можно было не выполнять, придравшись к каким-то формальным пунктам. Другими словами, Порошенко пошел на "военную хитрость", чтобы избежать военного разгрома.

Читайте такжеФормула Штайнмайера: стоит ли кричать о "зраде"Зеленский также был вынужден согласиться на формулу Штайнмайера, чтобы избежать полного дипломатического поражения. Собирается ли президент на самом деле выполнять формулу Штайнмайера, мы не знаем. В Украине, как известно, совсем не обязательно выполнять свои обещания, за что нас так и любят во всем мире.

При желании, формулу Штайнмайера тоже можно не выполнять, потому что она подразумевает, что выборы на территории ЛДНР должны проходить в соответствии с Конституцией Украины и, внимание, специально принятого закона Украины.

Во-первых , я не представляю как можно провести выборы в ЛДНР в соответствии с Конституцией Украины. Здесь можно 50 лет согласовывать условия проведения выборов.

Но главное не это. Если Зеленский по каким-то причинам не захочет реинтегрировать ЛДНР на условиях их глубокой автономии ( фактически их федеративных отношений с Украиной), то можно принять такой специальный закон о выборах в ЛДНР, что последние, вместе с Россией, просто посмеются над ним. Как результат ситуация на Донбассе, как и после Минских соглашений, снова зайдет в тупик, но формально Зеленского будут трудно в чем-либо упрекнуть. Боевые действия, той или иной степени интенсивности будут по-прежнему продолжаться.

Читайте такжеПочему "формула Штайнмайера" - абсолютное зло для УкраиныЯ полагаю, что события будут развиваться именно по такому сценарию. Причем я убежден, что Россию также устраивает такой вариант.

Отсутствие реальных перспектив урегулирования конфликта на Донбассе будет поддерживать Украину в состоянии вечного внутреннего политического и гражданского противостояния. Как результат инвестиций в экономику не будет, люди будут массово покидать страну. Европа потеряет всякий интерес к Украине. Страна будет продолжать деградировать, теряя все больше признаки суверенитета. Социальная ткань будет разрываться. В целом, это именно тот сценарий, который устраивает Россию больше всего.