Зеленского начали жестоко бить

Зеленского начали бить/ Reuters

Владимир Александрович, хоть и троллил блестяще украинскую политическую элиту, так, к сожалению и не понял главный принцип этой самой политики. Суть которой в том, что государство здесь всегда слабое. И что общество (скорее, радикальная часть общества) вполне может быстро и болезненно сковырнуть любое государство.

Ему (Зеленскому) показалось, что, получив всю полноту власти (ага, подобной первичной монополии в нашей истории ещё не было ни у одной из групп влияния) и имея под боком крайне омерзительную оппозицию из старых, он уселся надолго. И будет править себе в комфортных условиях - пойди, сделай, принеси, подожди. Неспешно экспериментируя, ошибаясь, запуская повторно инициативы. А общество будет восторженно рукоплескать его "гениальным мальчикам", попутно заплевывая полит/"старичков".

Читайте такжеТретий Майдан, или Чего ждать Зеленскому от протестов 14 октябряНо реальность оказалось совсем иной. Колюче-жесткой. Ледяной. Шатающей. С одной стороны, собственная вертикаль уже немного посыпалась. И как таковая монополия быстро превратилась в многочисленные внутренние конфликты и торговли. И это только начало. Дальше - протесты, саботажи, свои игры.

Впрочем это мелочи по сравнению с уличным движом. Несомненно, уличные "танцы" - любимейшее занятие украинских провинциальных элит. Найти жесткую фишку и начинать прессовать действующего президента (его легитимность и рейтинг роли не играют). Равно как не играет роли популярность тех, кто прессингует. Ну какая теперь разница, что ультрапатриотика (во всех проявлениях - традиционных и порошенковых) не набрала серьёзный проходной на парламентских).

Для Украины это не имеет никакого значения. И потому Зеленский столь быстро и получил свой первый ушат ледяной воды - Рух спротиву капитуляції. Или - по древней китайской традиции) - движение желтых повязок. На улицах явно началось бурление. Оно же пошло в забегаловках и дешевых ресторанчиках. Все в предвкушении очередной драки против очередного "узурпатора".

Читайте такжеПочему новый Майдан будет опасным для всехОпять же в широкое обращение вброшены традиционные (абсурдные абсолютно, но знаковые) заявление областных, городских и даже сельских советов о неприятии той же формулы Штайнмайера и прочих миротворческих инициатив Зеленского. Львовский, Хмельницкий и Ивано-Фрранковский областные советы. А также (ну куда без таких крутых решал) - Сумской, Черкасский и Крапивницкий городские советы. Короче, все как всегда.

Можно сколько угодно говорить о глупости подобных заявлений. О малочисленности пока уличного движа. О том, что все это в 2015-2016 наворотил славный Порошенко. Об усталости и лживости европейских посредников. О цинизме РФ. О ненужности ОРДЛО в составе Украины... Не имеет значения. Зеленского просто начали бить. Методично, жестоко, с нарастающей амплитудой. А вопрос пока все тот же: когда произойдёт отрезвление клип-команды?