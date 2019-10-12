"Гадание на кофейной гуще": какой будет цена газа для населения

Тарифы на газ пока могут остаться на прежнем уровне, так как в них уже заложено повышение / УНИАН

Украинцам повышают тарифы на газ до "рыночной цены".

Новой цены на газ никто не знает. В Нафтогазе говорят о том, что сейчас цены на газ определяются постановлением Кабинета министров еще времен Гройсмана, которое перестает действовать с 1 января 2020 года.

И с этого момента наступает всем праздник. И тарифы якобы должны будут формироваться на свободном рынке, где, по сути, Нафтогаз будет конкурировать сам с собой. Потому, скорее всего, он будет привязываться к котировкам европейской биржи (фактически, у него не будут связаны руки постановлениями Кабмина), и, в соответствии с ними он будет устанавливать цену на газ для населения.

Читайте такжеКто сказал, что цена украинского газа для населения должна быть высокой?Сколько это будет – будет зависеть от погоды, будет зимний кризис или нет, какие будут котировки газа на европейском рынке. Тут мы уже входим в некое "гадание на кофейной гуще".

По крайней мере, исходя из тех предпосылок, которые сейчас есть, есть шанс, что мы не поднимемся выше 8500 гривен – той цены, которая была установлена в прошлом отопительном сезоне. Логика в этом есть, так как тарифы также устанавливались по цене в 8500 гривен. В ноябре прошлого года, когда правительство Гройсмана приняло постановление, которым повысило цену до 8500 гривен, как раз на его основании рассчитывались тарифы на тепло и на горячую воду, и с 1 января НКРЕКП установило те тарифы, которые действуют и сейчас.

Потому пока тарифы могут вроде как не пересматривать.

Однако сейчас у нас средняя цена газа для населения - 6500 гривен. Для промышленности этот тариф уже поднялся гривен на 300 гривен. Значит, если и здесь тариф поднимется, то примерно также и должен составить примерно 6800 гривен за тысячу кубов.

Но как будет это на самом деле – покажет время.

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда