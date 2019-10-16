Кто и что косит рейтинг Зеленского

Политолог объяснил, что пагубно сказывается на рейтинге Зеленского / офис президента Украины

За месяц уменьшилось количество украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Об этом говорят результаты последнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Так, если к Зеленскому в сентябре положительно относились 73% опрошенных, то в октябре – 66%, к Гончаруку в сентябре – 17%, а сейчас 10%, к Разумкову в прошлом месяце – 33%, а сейчас – 27%.

В том, что немного снижается популярность первых трех лиц в государстве, никакой трагедии нет. Ведь и так поддержка сохраняется на высоком уровне – таких показателей не было долгие годы ни у кого из украинских политиков.

Стремительно, камнем вниз, рейтинги Зеленского падать не будут. Однако это – сигнал, к которому команда Зеленского должна прислушаться и сделать выводы.

Читайте такжеКак долго продержится ЗеленскийПочему Зеленский, Гончарук и Разумков стали терять симпатиков? Прежде всего, им не хватает последовательности и согласованности действий команды.

Так, например, Гончарук и Рябошапка – вроде бы члены команды, но то, что они делают в последнее время, явно идет "в минус" Зеленскому. В итоге, через год люди забудут, кто такой Гончарук, кто такой Рябошапка, но все будут помнить, что это были премьер и прокурор Зеленского.

Также власти нужна бо́льшая решительность в действиях. Ведь от Зеленского многие ждали чуда. Понятно, что чудес не бывает, но ждали действий… Пока этих действий, за исключением отдельных шагов таких, как старт работы Верховной Рады, когда беспрецедентно активно парламент начал работать и принимать законопроекты, мало.

Люди ждут результатов: достижения мира на Донбассе, снижения тарифов, наказания коррупционеров. Если этого не будет сделано, это будет бить по рейтингу первых лиц государства. Если же Зеленскому удастся решить хотя бы одну задачу из этих трех, то это, по крайней мере, удержит его рейтинг на высоких отметках.

Опрос КМИС также показал, что многие украинцы даже не знают, кто такие Гончарук (48% опрошенных) и Разумков (36%). Хотя Гончарук – это премьер, публичная персона, как и Разумков. Но Разумков никаких серьезных ошибок не делал и ляпов не допускал, в отличие от Гончарука.

Читайте такжеЗеленский уже горько жалеет, что стал президентом и уже готов к уходуПоведение, которое демонстрирует премьер в последнее время, заставляет говорить о нем, как о фрике – человеке, который как-то невпопад и не к месту себя ведет: то он катается на самокате в стенах Кабмина, то приходит на концерт откровенно нацистской рок-группы... Премьер должен понимать, что он делает, куда он ходит, что за публика собирается на концертах, которые он посещает. Для многих избирателей Зеленского этот поход Гончарука на концерт станет шоком, и это тоже скажется на уровне поддержке президента. Ведь никто же не мешал Зеленскому в выборе премьера. С тем уровнем поддержки, который Владимир Зеленский получил на выборах, он легко мог не идти на торги и "договорняки", которыми традиционно сопровождалась украинская премьериада.

В итоге, премьер вместо того, чтобы заниматься решением вопросов тарифов и обеспечения страны энергоносителями, идет на концерт неонацистов. Можно было найти другое место, чтобы высказать свою благодарность защитникам Украины, например, приехать на тот же Донбасс (это больше соответствовало бы формату команды).

Как говорится, дьявол кроется в деталях. Потому все эти вещи могут пагубно сказываться на рейтинге Зеленского.

Кроме того, Зеленский обещал Трампу адекватного генерального прокурора, а этот генпрокурор назначает замами людей, которые лепили дело Манафорта... Как думаете, как оценит Трамп эти кадровые назначения? И это при том, что американские демократы по определению любить Зеленского не будут. Но такими действиями и с Трампом можно испортить отношения. Именно из таких мелочей и вырастают большие проблемы.

Помимо этого, если один из лозунгов команды Зеленского был "Весна прийде – саджати будемо", то возникает вопрос: уже – осень, где посадки? Да и как сажать, если затевается реформа Генеральной прокуратуры? Я, конечно, далек от мысли, что все сплошь там – ангелы. Но кто этим будет заниматься? СБУ? Так там такие же черти! Которые, к тому же, похоже, уже покусали и Ваню Баканова.

Если бы громкие посадки состоялись, то на какое-то время это бы обеспечило Зеленскому высокий уровень поддержки. Даже среди тех людей, кто 14 октября вышел на "Штайнмайер-майдан".

Читайте такжеЗеленский искренне пытается стать президентом УкраиныХотя на самом деле сама эпопея с формулой Штайнмайера ни коим образом не сказалась на уровне поддержки власти. Высказать свое несогласие с формулой вышло на марш меньшинство. И это то меньшинство, о котором написал Вятрович, перепев догмы интегральных националистов прошлого века – "Завжди меншість одвічних лицарів нав’яже власну волю більшості гречкосіїв і свинопасів".

Зеленский должен ориентироваться на те 73%, которые поддержали его на выборах. Ведь это были его слова: "Моя миссия – принести мир на Донбасс". Так что Зеленского поддерживают, и он должен последовательно действовать и объяснять свою позицию: страна-банкрот выиграть войну не может!

И, на самом деле, никакой капитуляции в формуле Штайнмайера нет, как и нет сегодня альтернативы "нормандскому формату". Если украинский президент публично выступит против этого, это приведет к тому, что в мире увидят: проблема – не в Москве, а в Киеве. В итоге, мы столкнемся с демонтажем антироссийских санкций и утратой международной поддержки Украины.

Вопросы по поводу формулы Штайнмайера должны задаваться Петру Порошенко. Почему никто не выходил на майдан, когда Порошенко подписывал "Минск-1" и "Минск-2"? Все то, с чем сейчас имеет дело Зеленский – это наследие Порошенко.

Так что марш 14 октября (справедливости ради следует отметить, что там было три марша одновременно, в том числе в защиту Маркива и марш УПА) – это сигнал власти о том, что какая-то части общества не приемлет такой путь решения проблемы. Но те люди, что вышли на марш, изначально не поддерживали Зеленского, то есть на этой акции не было избирателей Зеленского. На марш вышло меньшинство, которое, сидя в Киеве, готово воевать за Донбасс до последнего украинского солдата.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда