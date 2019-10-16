  1. Главная
  3. Мнения

Кто и что косит рейтинг Зеленского

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

16 октября 2019, 06:56

Если бы состоялись громкие посадки, на какое-то время это обеспечило бы Зеленскому высокий уровень поддержки.

Владимир Зеленский
Политолог объяснил, что пагубно сказывается на рейтинге Зеленского / офис президента Украины

За месяц уменьшилось количество украинцев, которые положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову. Об этом говорят результаты последнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Так, если к Зеленскому в сентябре положительно относились 73% опрошенных, то в октябре – 66%, к Гончаруку в сентябре – 17%, а сейчас 10%, к Разумкову в прошлом месяце – 33%, а сейчас – 27%.

В том, что немного снижается популярность первых трех лиц в государстве, никакой трагедии нет. Ведь и так поддержка сохраняется на высоком уровне – таких показателей не было долгие годы ни у кого из украинских политиков.

Стремительно, камнем вниз, рейтинги Зеленского падать не будут. Однако это – сигнал, к которому команда Зеленского должна прислушаться и сделать выводы.

Читайте такжеКак долго продержится ЗеленскийПочему Зеленский, Гончарук и Разумков стали терять симпатиков? Прежде всего, им не хватает последовательности и согласованности действий команды.

Так, например, Гончарук и Рябошапка – вроде бы члены команды, но то, что они делают в последнее время, явно идет "в минус" Зеленскому. В итоге, через год люди забудут, кто такой Гончарук, кто такой Рябошапка, но все будут помнить, что это были премьер и прокурор Зеленского.

Также власти нужна бо́льшая решительность в действиях. Ведь от Зеленского многие ждали чуда. Понятно, что чудес не бывает, но ждали действий… Пока этих действий, за исключением отдельных шагов таких, как старт работы Верховной Рады, когда беспрецедентно активно парламент начал работать и принимать законопроекты, мало.

Люди ждут результатов: достижения мира на Донбассе, снижения тарифов, наказания коррупционеров. Если этого не будет сделано, это будет бить по рейтингу первых лиц государства. Если же Зеленскому удастся решить хотя бы одну задачу из этих трех, то это, по крайней мере, удержит его рейтинг на высоких отметках.

Опрос КМИС также показал, что многие украинцы даже не знают, кто такие Гончарук (48% опрошенных) и Разумков (36%). Хотя Гончарук – это премьер, публичная персона, как и Разумков. Но Разумков никаких серьезных ошибок не делал и ляпов не допускал, в отличие от Гончарука.

Читайте такжеЗеленский уже горько жалеет, что стал президентом и уже готов к уходуПоведение, которое демонстрирует премьер в последнее время, заставляет говорить о нем, как о фрике – человеке, который как-то невпопад и не к месту себя ведет: то он катается на самокате в стенах Кабмина, то приходит на концерт откровенно нацистской рок-группы... Премьер должен понимать, что он делает, куда он ходит, что за публика собирается на концертах, которые он посещает. Для многих избирателей Зеленского этот поход Гончарука на концерт станет шоком, и это тоже скажется на уровне поддержке президента. Ведь никто же не мешал Зеленскому в выборе премьера. С тем уровнем поддержки, который Владимир Зеленский получил на выборах, он легко мог не идти на торги и "договорняки", которыми традиционно сопровождалась украинская премьериада.

В итоге, премьер вместо того, чтобы заниматься решением вопросов тарифов и обеспечения страны энергоносителями, идет на концерт неонацистов. Можно было найти другое место, чтобы высказать свою благодарность защитникам Украины, например, приехать на тот же Донбасс (это больше соответствовало бы формату команды).

Как говорится, дьявол кроется в деталях. Потому все эти вещи могут пагубно сказываться на рейтинге Зеленского.

Кроме того, Зеленский обещал Трампу адекватного генерального прокурора, а этот генпрокурор назначает замами людей, которые лепили дело Манафорта... Как думаете, как оценит Трамп эти кадровые назначения? И это при том, что американские демократы по определению любить Зеленского не будут. Но такими действиями и с Трампом можно испортить отношения. Именно из таких мелочей и вырастают большие проблемы.

Помимо этого, если один из лозунгов команды Зеленского был "Весна прийде – саджати будемо", то возникает вопрос: уже – осень, где посадки? Да и как сажать, если затевается реформа Генеральной прокуратуры? Я, конечно, далек от мысли, что все сплошь там – ангелы. Но кто этим будет заниматься? СБУ? Так там такие же черти! Которые, к тому же, похоже, уже покусали и Ваню Баканова.

Если бы громкие посадки состоялись, то на какое-то время это бы обеспечило Зеленскому высокий уровень поддержки. Даже среди тех людей, кто 14 октября вышел на "Штайнмайер-майдан".

Читайте такжеЗеленский искренне пытается стать президентом УкраиныХотя на самом деле сама эпопея с формулой Штайнмайера ни коим образом не сказалась на уровне поддержки власти. Высказать свое несогласие с формулой вышло на марш меньшинство. И это то меньшинство, о котором написал Вятрович, перепев догмы интегральных националистов прошлого века – "Завжди меншість одвічних лицарів нав’яже власну волю більшості гречкосіїв і свинопасів".

Зеленский должен ориентироваться на те 73%, которые поддержали его на выборах. Ведь это были его слова: "Моя миссия – принести мир на Донбасс". Так что Зеленского поддерживают, и он должен последовательно действовать и объяснять свою позицию: страна-банкрот выиграть войну не может!

И, на самом деле, никакой капитуляции в формуле Штайнмайера нет, как и нет сегодня альтернативы "нормандскому формату". Если украинский президент публично выступит против этого, это приведет к тому, что в мире увидят: проблема – не в Москве, а в Киеве. В итоге, мы столкнемся с демонтажем антироссийских санкций и утратой международной поддержки Украины.

Вопросы по поводу формулы Штайнмайера должны задаваться Петру Порошенко. Почему никто не выходил на майдан, когда Порошенко подписывал "Минск-1" и "Минск-2"? Все то, с чем сейчас имеет дело Зеленский – это наследие Порошенко.

Так что марш 14 октября (справедливости ради следует отметить, что там было три марша одновременно, в том числе в защиту Маркива и марш УПА) – это сигнал власти о том, что какая-то части общества не приемлет такой путь решения проблемы. Но те люди, что вышли на марш, изначально не поддерживали Зеленского, то есть на этой акции не было избирателей Зеленского. На марш вышло меньшинство, которое, сидя в Киеве, готово воевать за Донбасс до последнего украинского солдата.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Майдан рейтинг Петр Порошенко Владимир Зеленский популярность марш Андрей Золотарев Дмитрий Разумков Алексей Гончарук формула Штайнмайера
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:03
"Когда же эта мерзость пропадет из Украины?": На Донбассе от пули снайпера погибла 36-летняя девушка-боец
06:56
Кто и что косит рейтинг Зеленского мнение
06:16
Астролог спрогнозировал участь главарей "ЛНР" и "ДНР"
05:58
Модная мужская стрижка британка – стильная стрижка для мужчин любого возраста - фото Фото
05:33
"Тянет кого-то кинуть": назван самый большой предатель среди знаков Зодиака
05:07
Модный черно-белый маникюр: черно-белый френч, полоски на ногтях и горошек - фото Фото
04:29
Доллар неожиданно пробьет новое дно: аналитик озвучил прогноз
04:19
Поздравления и открытки на День шефа 16 октября: как оригинально поздравить начальника Фото
04:02
Чтобы все по плану: эксперт рассказала, как правильно организовывать секс втроем
02:32
Поливитамины нужны в одном случае - доктор Комаровский
01:53
Диетологи развенчали мифы о шаурме
01:02
"Очень приятно, царь!": в Сети высмеяли поведение Разумкова Видео
00:26
Эксперты рассказали, чем опасен анальный секс для здоровья
00:01
16 октября – праздник Босса и Денисов день: как защититься от сглаза Видео
15 октября, вторник
23:56
"Пора батюшку звать": в Киеве разбилось очередное "хрустальное" стекло на мосту Кличко - видео Видео
23:12
Умер отец Ирины Билык
22:36
"Бутик Запой и пулеметы по периметру": "ДНРовцы" поглумились над филармонией в Донецке
22:25
Приват24 предложил, как копить на пенсию в Украине
22:05
Военные США нагло оскорбили россиян, предложив Трампу присоединиться Фото Видео
21:41
"Теорема Х*я или закон Х*я": гражданин с яркой фамилией Х*й защитил диссертацию в Одессе - фотофакт
21:09
На Донбассе снайпер убил двух украинских бойцов Видео
20:59
ФОПам дали два года: Зеленский решил ввести мораторий на проверки предпринимателей
20:59
Обгадился: Путин опозорился с подарком королю Саудовской Аравии Видео
20:51
Гороскоп на завтра: кому готовиться к трудностям, а кому - избавиться от хлама
20:45
Великі Вуйки 2019: смотреть онлайн 3 и 4 серию нового сериала Видео
20:40
Стильная женская стрижка каре до подбородка 2019: кому идет, красивые варианты из Instagram Фото Видео
20:19
Лунный календарь на 16 октября: что делать нельзя, чтоб не лишиться денег и здоровья
20:10
Киев поставил ультиматум – распустить "ДНР" и "ЛНР" Видео
20:00
Смотрящая вдаль 2019: что было в 11 и 12 сериях сериала Видео
19:41
"Ху*ло никогда не успокоится": в Кремле пригрозили Киеву обострением на Донбассе из-за националистов
19:15
Вице-премьер рассказал, как Украина сделает "второй шаг" после безвиза навстречу ЕС
18:57
Снять запрет на двойное гражданство: Кабмин готовит украинцам неожиданный подарок
18:45
Сын Байдена дерзко ответил Трампу на обвинения в коррупции
18:37
"Шантаж и отвод войск": заключенный в России экс-охранник Яроша объявил голодовку
18:18
"Все ради хайпа": Канделаки раздухарилась из-за слов игрока сборной Украины
18:02
"На*уй иди, братскийнарот": Киев посетил "отвратительнейший" пропагандист Путина - фото
17:39
Пристайко рассказал, при каком условии пройдут местные выборы на Донбассе
17:32
"Потом дойдут руки": у Зеленского высказались по Донбассу и Крыму
17:16
"Вадик чухнет в Израиль, инфа 146%": суд назначил владельцу Токио Стар залог в два миллиона долларов Видео
16:59
В Слуге народа появился новичок: что о нем известно Видео
16:53
"Голая м*нда, зачем трусиля?": Лолита в прозрачном наряде произвела фурор Видео
16:50
Экс-посол назвал единственную цель Путина по Украине
16:48
Конец военной карьеры: Зеленский отправил Кузьмука на покой
16:21
Сеть БРСМ-Нафта запустила еще один автозаправочный комплекс на Львовщине в новом формате новости компании
16:10
Зеленский сказал Данилюку "остаточне прощавай"
15:59
Лукаш пожаловалась в ГБР на Рябошапку: подробности
15:44
Страницу в поддержку Заворотнюк ведут люди Малахова: готовится выпуск шоу
15:38
"Памперсы покупать опасно": НАБУ вручило подозрение советнику мэра Киева
15:25
Температурный рекорд: украинцев ждет новый погодный сюрприз Видео
15:17
Робот B13TL, отзывы: поставь пассивный доход на автопилот новости компании
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять