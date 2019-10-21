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Великобритания всё больше трещит по швам

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

21 октября 2019, 06:56

Ситуация с Brexit расшатывает страну изнутри.

Борис Джонсон, Великобритания
Борис Джонсон решил не "дохнуть в канаве" / Reuters

Если будешь делать вид, что у тебя всё хорошо, то тебе поверят. Если все поверят, то поверишь и ты. А у того, во что ты веришь, есть свойство сбываться. Ну, или нет. Но к тому времени все забудут. Наверное.

Это о происходящем сейчас в Британии.

Борис Джонсон очень не хотел просить у ЕС 3-месячной отсрочки по Brexit. Просто ужас как не хотел. Даже говорил, что скорее "сдохнет в канаве", чем это сделает. Утверждал, что отсрочка опрокинет нацию.

А затем он поехал в Брюссель, Дублин, Париж и Берлин, прося отсрочку, как ему велел парламент.

Читайте также"Скорее умру в канаве": Борис Джонсон бурно высказался о Британии и BrexitБорис Джонсон был уверен, что никто не может его уволить, даже сама королева, и даже если ему вынесут вотум недоверия в парламенте.

А затем он лихорадочно встречался с лидерами фракций и королевой, доказывая, что он не действует против воли народа и парламента, прося ещё немного времени на реализацию его плана по Brexit.

Ранее он говорил, что не станет просить отсрочку, несмотря на решение парламента. Даже уговорил фракцию демонстративно покинуть заседание, что совпало по времени с выступлением депутата от Шотландии, и это ещё больше разозлило Эдинбург.

А на следующий день Борис направил официальную просьбу в ЕС дать Британии отсрочку по Brexit и сместить дедлайн с 31 октября до 31 января 2020 года.

Блеф Бориса Джонсона недолговечен. Один раз он не сработал - это было досадно. Второй раз - это уже слабо. Третий раз - уже никто не верит его словам.

Правда, стоит отдать ему должное. В искусстве политической эквилибристики он старается не уступать "королеве растяжек" Терезе Мэй.

Он выполнил решение парламента, но по-своему. Направил в Брюссель не одно письмо с просьбой об отсрочке, а целых ТРИ.

В первом он попросил об отсрочке в 3 месяца, но сам это письмо не подписал, отдав его секретарю Кабмина.

Читайте такжеШапито-шоу в Британии: как хитрый Борис обманул королеву и погрузил страну в кризисВо втором он объяснил, что просьба об отсрочке - это воля парламента, чётко обосабливая себя и депутатов, дескать, "это не моя идея, это они там рехнулись".

В третьем Джонсон по сути ставит под сомнение доводы первого письма и просит не предоставлять отсрочки, заявляя, что "я вести переговоры не буду".

Глава Европейского Совета Дональд Туск заявил в ответ, что "просьбу об отсрочке мы получили", тем самым решив подыграть Джонсону и тоже поучаствовать в представлении.

Один притворился, что выполнил волю парламента, а другой притворился, что получил реальное письмо, а не фотокопию закона парламента, обязывающего премьера просить отсрочку без подписи самого премьера.

Это прекрасно. А тем временем с каждым таким цирковым номером Соединённое Королевство всё больше трещит по швам. Больше всех бомбит у Эдинбурга.

Так, шотландцы заявили, что будут требовать референдума о независимости в 2020 году и подают в суд на Джонсона за неисполнение воли парламента и данных обещаний. Более того, если Лондон не предоставит им право провести референдум, они сами организуют его в "явочном порядке".

Великобритания Борис Джонсон Брексит Илья Куса
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