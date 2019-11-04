Зеленский начал активно выдавливать Кремль с Донбасса

разведение / Штаб ООС

Благодаря взвешенным действиям Зеленского Россия уже стала заложником собственных требований. Она требовала разведения войск – мы это сделали. Нужно двигаться дальше.

Сейчас очень интересно наблюдать, как Россия начала пятиться. В частности, она начала где-то отходить от "формулы Штайнмайера", когда украинская сторона вроде как согласилась на этот сценарий и спросила, - "А что дальше?" И Россия срочно стала придумывать что-то новое, выдвигать какие-то дополнительные условия.

В итоге, именно Россия выглядит неконструктивным переговорщиком, потому что Украина всячески демонстрирует свое желание прекратить войну.

Какую стратегию теперь выберет Кремль сказать сложно. Возможно, после разведения сил обстрелы украинских позиций прекратятся.

Читайте такжеЧем опасен отвод войск без прекращения обстреловВ любом случае, Украина заняла весьма активную позицию, что было заметно по тому, как Кучма начал задавать вопросы, неприятные для России. В частности, он напомнил о необходимости распустить "ЛНР" и "ДНР" – в России были обескуражены таким требованием. А после того, как развели войска в Золотом, Кучма заявил – мол, хорошо, что развели, а теперь нужно обеспечить доступ ОБСЕ для контроля на всей территории ОРДЛО. Таким образом, давление со стороны Украины на Россию тоже присутствует.

С другой стороны, прямых переговоров с Российской Федерацией нам не избежать. Нам нужен мирный договор. Ведь, по сути, "Минск-2" является договором о перемирии.

Однако, поскольку к "Минску" привязаны санкции, он считается международным документом. А потому мы должны исходить из него. Если нам он не нравится, мы должны Читайте такжеЗеленский должен быть готов проявить жесткость по отношению к Кремлюпредлагать что-то новое. Если в украинской политике можно подписать договор или какой-то документ и ничего не делать, то Запад, если уж мы подписали какие-то соглашения, ждет, что мы будем их выполнять. Поэтому мы должны либо следовать "Минску", либо требовать подписания нового соглашения.

Пока что мы начинаем петлять. Так, например, в "Минске" прописано, что контроль над границей нам отдают только после выборов в ОРДЛО, в самый последний момент, но мы начинаем требовать сначала границу, а потом выборы. Естественно, нас будут отправлять к "Минску", потому что там написано по-другому.

А дальше начинаются политические маневры.

Наша главная задача заключается в том, чтобы были сохранены антироссийские санкци, и они продолжают сохраняться, несмотря на определенные вещи, которые противниками Зеленского рассматриваются как "сдача страны".

После разведения, вероятнее всего, боевых действий не будет – РФ пытается выйти из войны с хорошим лицом, чтобы с нее как можно скорее сняли санкции. А эскалация боевых действий только навредит России. В Москве это прекрасно понимают. Как показывает практика, Россия воюет если может, если не может - не воюет. Если она сейчас с нами не воюет, это означает, что она не может этого делать. У нее нет ресурсов - ни финансовых, ни человеческих, чтобы серьезно воевать в Украине. Россия всегда больше работает на блефе, кто-то на это реагирует, кто-то - нет. Мы не реагируем, мы - защищаемся.