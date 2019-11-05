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Украинские СМИ снова сели в лужу

Татьяна Попова

Эксперт по стратегическим коммуникациям ОО «Информационная безопасность»

5 ноября 2019, 06:57

Фейковая новость о "драке" Богдана и Баканова похожа на попытку нивелировать роли прессы, но ею не является.

Иван Баканов и Андрей Богдан
Иван Баканов и Андрей Богдан / Факты

На выходных активно обсуждалась информация о якобы драке главы офиса президента Андрея Богдана и главы СБУ Ивана Баканова.

Когда я только прочла информацию о драке, мне сразу стало ясно, что это фейк. Я не так хорошо знакома с Богданом и Бакановым, но хотя бы одному слову с каждым из них я перебросилась. И это явно не те люди, которые могут драться – это противоречит их природе. Тот, кто персонально знает этого человека, в принципе мог бы сказать, что оба этих человека не эмоциональные, а рациональные.

Если вспомнить историю с сообщением о заявлении Богдана об увольнении, которая также прокатилась по СМИ, то тогда стало известно, что об этом журналистам сообщил Кирилл Тимошенко. Тут история другая – выглядит все так, будто журналисты сами решили, что так произошло и, похоже, на этот раз осведомленные источники их подвели.

Фраза Богдана о ненадобности журналистов, как мне кажется, тоже ранее была сказана ошибочно, так как, если помните, в самой партии Зеленского сказали, что это была позиция отдельного человека. И если бы действительно на Банковой все выглядело так, что прессу нарочно нивелируют, то президент, вероятно, не стал бы устраивать 14-часовой марафон по общению с журналистами.

Читайте такжеДрака Богдана и Баканова: нужно гнать обоихЯ не знаю, как все происходило при Януковиче, Кучме и Ющенко, но я видела, как предыдущая власть целенаправленно после "Панамских офшоров" начала работать над уменьшением рейтинга доверия к прессе – они мне это открыто говорили. Эти все группы, нападки на журналистов, публикация персональных данных журналистов, которая случилась в один день с публикацией второй волны "Панамских офшоров" - тогда это была целенаправленная работа по дискредитации прессы, по атаке на журналистов.

То, что я вижу сейчас – это два человека, которые позволили себе некорректные высказывания в адрес прессы. Одного из них уже сняли с должности главы комитета, о втором - отмежевались от его высказывания. Потому произошедшее – скорее, проблема отдельных журналистов, которые не проверяют источники, которые что-то говорят об Офисе президента и, в погоне за сенсациями – бездумно это публикуют. Пока я не вижу такой атаки, как в 2016 году. 

Татьяна Попова, эксперт по стратегическим коммуникациям ОО Информационная безопасность, специально для Главреда

конфликт драка Андрей Богдан Иван Баканов офис президента
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