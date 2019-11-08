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Украина катится по пути Греции

Павел Вернивский

Советник Главы ФРУ по экономическим вопросам 

8 ноября 2019, 08:22

Если портфельные инвестиции растут быстрее, чем прямые - у страны будут проблемы

биржа, падение, снижение

100,9 млрд грн в руках нерезидентов. Больше 4 млрд долларов портфельных инвестиций в ОВГЗ. Всего за один год.

В последнее время, я постоянно смотрю на международную инвестиционную позицию Украины. К сожалению, динамика за последние 2 года очень разочаровывает.

Прямые иностранные инвестиции (в реальное производство) выросли на 0,9 млрд дол.

Портфельные инвестиции (в долг) на 5,4 млрд.

Портфельные инвестиции растут быстрее чем прямые.

Знаете, что это значит? Если портфельные растут быстрее, то у страны будут проблемы.

Читайте такжеКак Минфин загоняет в гроб украинскую экономикуПохожий путь перед кризисом проходила Греция. Перед кризисом 2008 портфельные инвестиции в страну составляли 176 млрд дол. Прямые всего 29 млрд. В 6 раз портфельные превышали прямые.

Для сравнения в Польше все наоборот. Портфельные были всего 49 млрд. А прямые аж 143 млрд. Прямых почти в 3 раза больше!

Польша сделала ставку на реальный бизнес. Греция на финансовые организации, что покупали ее долг.

Читайте такжеНовый транш МВФ: о чем молчит МаркароваВ Польше зарубежные реальные инвесторы создали рабочие места, платят налоги, создают внутренний спрос и экспорт. В Греции инвесторы в долг профинансировали бюджетные хотелки чиновников, которые просто проели. Вот эти чиновники не учли, что долг нужно отдавать из того же бюджета, а этот бюджет нужно чем-то наполнять и вечно на кредитах сидеть не сможешь.

Что после этого стало с этими странами вы знаете. Греция из кризиса вылезти не может, а Польша процветает.

И сейчас я более чем уверен, что мы идём по пути Греции, а не Польши.

инвестиции Павел Вернивский ОВГЗ
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