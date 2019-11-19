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Путин испугался Гааги

Борис Бабин

бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым

19 ноября 2019, 06:54

Россия длительное время оттягивала момент передачи кораблей и, понимая политическую составляющую этого вопроса, пыталась получить от нас прямые уступки.

Рейдовый буксир
Рейдовый буксир "Яны Капу"- один из трех кораблей, которые РФ вернула Украине / А.Олейник/forums.airbase.ru

На самом деле, основной причиной того, что Россия наконец-то вернула захваченные украинские корабли  - это то, что в Гааге начинается слушание дела о захвате трех украинских кораблей в акватории Азовского моря по сути. Так как 21-22 ноября начинается рассмотрение в уже созданном арбитраже соответствующего вопроса против Российской Федерации по содержанию. То есть, приказ Международного трибунала по морскому праву, принятый в мае этого года, был мерой пресечения, которую Россия должна была выполнить. В этой ситуации невыполнение меры пресечения явно не улучшит позицию защиты России в арбитраже.

И поэтому, во-первых, они вынуждены передавать корабли сейчас. Во-вторых, длительное время они оттягивали этот момент и понимая политическую составляющую этого вопроса, они пытались получить от нас прямые уступки разного характера. Это мог быть обмен на другие суда, которые были задержаны Украиной в материковых портах, это могли быть некоторые политические действия, некая измененная или же неизменная позиция Украины по вопросу Азовского моря в не совсем выгодных для нас измерениях (например, в вопросах совместных протоколов по рыболовству) и т.д.

То есть сначала они могли тянуть время, но сейчас процесс ускорился.

Читайте такжеПочему Путин хочет вернуть наши корабли?Отмечу, что выполнение приказа Международного трибунала является безоговорочным, то есть оно не требует выполнения каких-либо обязательств со стороны Украины. Единственное, что мы могли делать (и делали) со своей стороны – это переговоры о пути выполнения. То есть где именно забрать корабли, каким способом - буксированием или перегнать нам корабли железнодорожным вагоном, так как они не настолько громоздкие. Это и было предметом для переговоров, но все же сама по себе передача кораблей – односторонний шаг, и любые уступки в этом вопросе неуместны.

Если мы и могли пойти на определенные уступки, но не правовые, а политические, так как там ранее были люди, которые, согласно Конституции, являются наивысшей ценностью, был вопрос железа. И хоть это важно для международного права, у государства Украины не было такого обязательства выворачиваться наизнанку и делать все, чтобы вернуть себе эти корабли. Пошли ли мы на какие-либо в части передачи россиянам какого-либо имущества – я об этом не слышал. По крайней мере, у меня нет оснований считать, что мы им что-то отдаем.

Борис Бабин, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, специально для Главреда

Россия Гаагский трибунал Борис Бабин захват кораблей Украина
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