У Зеленского все еще не прошло головокружение от успехов

Владимир Зеленский / УНИАН

Спустя полгода президентства Владимира Зеленского, он не демонстрирует прогресса в управлении государством. Скорее, мы видим все больше и больше проблем, напрямую связанных с отсутствием этого прогресса.

Как следствие, власть по-прежнему фрагментирована и, несмотря на наличие монокоалиции и успехи в период президентских и парламентских выборов, все отчетливее вырисовывается понимание того, что не удается нынешней власти продвинуться по сложному пути реформ. И более того, уже заложены серьезные мины под режим Зеленского, поскольку с сентября власть допускает огромное количество ошибок, начиная от ужесточения бизнес-климата, подготовкой законов для СМИ и заканчивая вопросами войны на Донбассе. Все они прямо противоположны тому, чего большинство украинцев ждут от Зеленского.

Читайте такжеЗеленский сам развязал руки ТимошенкоПотому, если оценивать первые полгода Зеленского, то первые месяцы были впечатляющими ввиду того, что он совершил несколько правильных шагов. Но с сентября действия Зеленского обращаются в сплошной негатив. За все это время, все эти полгода, особых достижений у него не произошло. Все "неформаты" президента, как, например, его 14-часовая пресс-конференция не дала особого результата, ведь все подобные "неформаты", которые он без конца пытается придумать, также не помогают ему решать системные проблемы в стране.

Ведь государственная политика требует масштаба от личности, которая ею занимается, но Зеленский на этот уровень еще не вышел.

По крайней мере, пока этого не видно. Сейчас все сводится к формуле: "Хотели, как лучше, а получилось - как всегда". Так как Зеленский дал на откуп целые направления тем людям, которыми себя окружил, и этим людям очень часто не хватает масштабного мышления. И, как следствие, мы видим провалы по целому ряду направлений, как во внешней, так и во внутренней политике.

Взять к примеру свежую историю с перепалкой Зеленского и Тимошенко, когда президент ударил по лидеру БЮТ, просто оскорбив ее, хотя ему это ничего не давало. Это свидетельствует о том, что он не мыслит категориями длинной политической игры, хотя Тимошенко ранее всячески воздерживалась от критики в адрес президента. И тем самым Зеленский фактически поставил себя в положение открытого конфликта.

Читайте такжеКто кого завербует: чем закончится встреча Путина и ЗеленскогоВообще специфика политики президента и его команды в том, что они постоянно плодят себе новых врагов, причем из числа тех, кого ранее можно было записать в друзья. И все эти различные волны от недоброжелателей вскоре могут сливаться в единое море недовольства, которое проявится уже зимой и весной. И потому не исключаю, что следующий год у Зеленского, во всяком случае, первая его половина, будет проблематичным. Потому что сейчас у Зе-команды еще не прошло головокружение от успехов, и с учетом "сливов" прослушек, переписок, которые показывают беспечность и неподготовленность к политической борьбе, весь этот негатив уже скоро достигнет критической черты. Наверняка будут продолжаться протесты и появляться очередные недовольные его политикой.

Но главным маркером для этого станет вопрос Донбасса - если Зеленский примет условия Путина и власть попытается форсировать возвращение неподконтрольных территорий под упаковкой политической автономии и отсутствия финансового обеспечения со стороны Европы и России, это взорвет ситуацию изнутри. И тогда Украина может оказаться в условиях уже не придуманной, а реальной гражданской войны.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, специально для Главреда