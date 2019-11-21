Украина стала "больным человеком Европы"

Украина стала для Запада больным человеком

И ещё раз про Украину. Она в центре внимания. Правда вынужденного и часто негативного.

Украина мешает Трампу в его любви к Путину.

Украина не нравится Трампу, так как там высказывались не в его пользу. Дитё недовольно.

Украина, "заноза в ноге Европы" считает Макрон - денег от русских туристов видимо мало стало.

Украина, это не то и не так, считают в Будапеште.

Украина мешается под ногами бизнесменов из Испании, Греции, Италии, Австрии - только тем, что она есть.

Американские конгрессмены по несколько раз, упомянули, что Украина самая что ни на есть коррумпированная в мире страна с выводами по данному поводу, которые они не сказали, но ярко намекнули.

Читайте такжеПочему Украина самая беднаяУкраинский президент не успел подставить задницу под Трампа, и потому он тоже негодяй у одних конгрессменов.

Украинский президент явно показал себя точно таким же коррумпированным и слабым, как предыдущий у других конгрессменов.

Меркель - стара и больна и заниматься больше Украиной не может против мощных индустриальных интересов в ЕС.

ЕС с открытыми руками примет Россию во все организации и уже начало принимать, негодная Украина лишь морочит голову.

Крым забыт, Донбасс плевать, сбитый самолёт тем более забыть и плевать.

Ясно одно - Украина стала если не в физическом, то в ментальном плане для всех них "больным человеком Европы". То есть государством, которое глубоко больно и одновременно мешается всем во всём.

А раз так то все вполне открыты для силовых решений данного вопроса, на которые они конечно же отведут глаза в сторону. Свежие круассаны и кофе в тиши и спокойствии на Елисейских полях или радость от солнца, пляжа и волн в Майями, стоят того.

Вот то невысказанное мнение, что европейцев, что трамповской части американцев, по поводу Украины. Никого в этих странах серьёзно не волнуют жертвы, изменения каких-то там границ и порядков, революция или коррупция в Украине, как интересующая лично их проблема.

Грустно всё это, так как я прекрасно понимаю дальнейший ход событий, которые выйдут из этой системной слабости. Не деньгами, не экономикой, не оружием, не технологиями, но духом.

Извините за правду.