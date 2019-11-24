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Может ли Украина отказаться от кредитов МВФ к 2023 году

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины

24 ноября 2019, 09:50

Чтобы сотрудничество с МВФ было для нашей страны не жизненной необходимостью, а средством для развития и прогресса, нужно только одно – экономический рост хотя бы средними темпами.

Купюры МВФ
Экономист объяснил, почему Украине не стоит отказываться от сотрудничества с МВФ, даже добившись процветания / Телеграф

Украина к 2023 году может отказаться от кредитов МВФ, считает министр финансов Украины Оксана Маркарова. Однако я думаю, что данное заявление министра – не более чем политический пиар, направленный на поддержания оптимизма, который воцарился с приходом к власти новой команды, а сейчас начинает таять. Так что эти слова Маркаровой призваны просто создать оптимистичное настроение в обществе.

Если же говорить по сути вопроса и оценивать перспективы сотрудничества МВФ и Украины, то не вижу оснований и поводов для отказа от работы с Фондом.

Во-первых, деньги МВФ – это самые дешевые кредиты, которые только может привлечь кризисное государство, коим на данный момент является Украина. Более того, Украина – не просто кризисное государство, а страна, на территории которой идет война. А для всего финансового мира это страна с повышенными финансовыми рисками. И, если с таким государством не работает МВФ, как последняя финансовая институция, которая всегда выступает в качестве "спасательного круга", то с такой страной уже не будет работать никто: ни кредиторы, ни инвесторы.

Читайте такжеКогда Украина перестанет брать кредиты от МВФПотому в нынешних обстоятельствах сотрудничество с МВФ для Украины является критически важным. Оно важно не только траншами, но и тем, что служит свидетельством того, что с Украиной может работать весь цивилизованный мир.

Во-вторых, практически все реформаторские шаги, которые осуществляла Украина в сфере экономики, были сделаны не по инициативе украинской власти, а в результате рекомендаций или требований МВФ. В последние годы с аналогичными требованиями еще выступает и Евросоюз, поскольку Украина избрала политический курс на членство в ЕС, а потому вынуждена прислушиваться к мнению европейцев.

А так, практически все годы независимости Украины если что-то, похожее на реформы, и осуществлялось, то это делалось только под давлением МВФ.

В-третьих, для сравнения: деньги МВФ мы получаем в среднем под 2% годовых (плюс/минус процент по разным программам), а по ОВГЗ мы выплачиваем 16,5% годовых. То есть кредиты МВФ намного дешевле для Украины, нежели даже те деньги, которые Украина привлекает через свои ценные бумаги. Какой смысл отказываться от самых дешевых денег? Тем более, если учесть, что МВФ является едва ли ни единственным локомотивом экономических реформ и преобразований, которые осуществляются в стране…

Если же госпожа Маркарова имела в виду, что через три года Украина будет настолько сильной, что ей попросту будут не нужны кредиты МВФ, то хотел бы отметить несколько моментов.

Первый – нет такой страны в мире, которой не нужны кредиты. Все страны так или иначе живут и развиваются за счет кредитного ресурса. Другой вопрос – насколько эффективно используются эти кредиты…

Так что утверждать, что Украине будут не нужны кредиты через пару лет или в более отдаленной перспективе, будет проявлением элементарной финансовой безграмотности.

Читайте такжеНовый транш МВФ: о чем молчит МаркароваВторое – даже если через три года Украина придет к настолько благополучному финансовому состоянию, что ей перестанет быть нужным сотрудничество с МВФ, я не вижу смысла отказываться от этого кредитования, если эти кредиты – самые дешевые. Что же тогда получится – мы откажемся от самых дешевых кредитов, но будем набирать более дорогие? В мире нет более дешевых денег, нежели деньги МВФ. Эта институция и была создана для того, чтобы формировать фонд для поддержки более дешевыми деньгами кризисных государств. Это – суть МВФ.

Что должна делать Украина, чтобы через три года сотрудничество с МВФ было для нее не жизненной необходимостью, а средством для дальнейшего развития и достижения прогресса? Для этого нужно только одно – экономический рост хотя бы средними темпами. Не сегодняшние 3% роста, а хотя бы 6-7% в год. Такой рост даст нам возможность жить и работать не в режиме выживания, а в режиме развития, прогресса и приближения "светлого будущего".

А чтобы достичь таких темпов роста, Украине наконец, на 28-29 году независимости, нужно начать работать по определенной экономической модели развития, которой до сих пор нет. Нужно наконец выбрать эту модель и начать последовательно реализовывать, независимо от политических перемен в государстве после каждых выборов. Иначе говоря, нам нужна экономическая стратегия развития государства.

Так действовали все страны, например, у Германии и всей Западной Европы была своя послевоенная модель – план Маршалла, Япония имеет свою модель, Южная Корея – свою, США – свою.

Самый яркий пример смоделированного экономического развития – это Китай. Еще 30 лет назад Китай был самой бедной страной мира, где был миллиард нищих. Но внезапно, находясь на той же территории, обладая теми же ресурсами, Китай вдруг стал стремительно развиваться. Хотя в Китае по-прежнему остается однопартийная коммунистическая система, Китай добился экономического роста благодаря тому, что сменил коммунистическую модель развития экономики на новую – смешанную рыночную.

Украина тоже сможет начать развиваться только тогда, когда наконец выберет и начнет реализовывать свою модель экономического развития, которая будет исходить из имеющихся ресурсов, базироваться на законах рыночной экономике и учитывать мировые тенденции (экономические, научные, технологические), чтобы двигаться современным путем, а не архаичным (вроде аграрного государства).

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины, специально для Главреда

экономика МВФ инвестиции кредиты Андрей Новак кредитование внешний долг Оксана Маркарова
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