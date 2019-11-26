Как Запад поставил на место Зеленского

Порошенко и Зеленский / УНИАН

Опубликование записанных разговоров руководителя ГБР Трубы показало, что последний согласовывает все свои действия с офисом Президента и выполняет его указания. В частности, в отношении Супрун и Порошенко.

Кто сделал эти записи и с какой целью?

Я глубоко убежден, что записи сделали западные спецслужбы, а цель заключалась в том, чтобы предупредить Зеленского о двух вещах:

о недопустимости, в нарушение Конституции, брать контроль над силовыми ведомствами; о недопустимости использовать силовые структуры для уголовного преследования политических противников.

Запад дал понять Зеленскому, что отныне, после того как доказан заказной характер деятельности Трубы в отношении бывшего президента, он, Запад, уже не примет никаких обвинений в отношении Порошенко. Отныне любая попытка упечь Петра Алексеевича в колонию, будет вызывать болезненную реакцию Запада, и Зеленский станет просто нерукопожатым.

Это, кстати, очень хорошо понимает Рябошапка, поэтому и не реагирует на "расследования " Трубы и на " гражданскую позицию" Портнова в отношении Порошенко.

Читайте такжеВсе еще на коне: почему не падает рейтинг ЗеленскогоПо идее, после опубликования пленок с разговорами Трубы, генеральный прокурор должен был открыть дело против Трубы и кое- каких чиновников из офиса президента. Но это означало бы масштабнейший политический кризис и начало конца Зеленского. Никто сейчас в этом, включая самого Запада, в таком сценарии не заинтересован, потому что Украины и так является failed state и доводить ситуацию до полного хаоса никто не хочет.

Запад ударил Зеленского по рукам и пригрозил пальчиком. Общий мессидж Запад сводиться к следующему:

"Забудьте о политической мести и о попытках использовать правоохранительные органы для расправы со своими политическими противниками. Напротив, требуйте, чтобы они подчинялись исключительно закону и помогайте им избежать политического влияния. Пусть НАБУ и ГБР расследуют факты коррупции в Укроборонпроме, НБУ, ВР, Минздраве, во всех других министерствах и ведомствах и если факты коррупции постепенно выведут цепочки на Порошенко, то пусть так и будет. Но Порошенко должен быть одним из фигурантов, наряду со всеми остальными, десятками и сотнями участниками схем воровства. Если Порошенко виноват, то это должно быть доказано и вместе с ним должны быть на скамье подсудимых все остальные участники преступлений. Тогда мы поверим, что у вас в стране началась борьбе с коррупцией, а не политические преследования. Посадить одного Порошенко, как того требует Портнов, мы вам не дадим, потому что это обычная политическая месть"

В этой связи возникает очень важный вопрос:

Читайте такжеЗеленского ведут на убой"А может ли Зеленский отказаться от попыток, в нарушение Конституции, управлять правоохранительными органами и предложить им заниматься борьбой с коррупцией, подчиняясь только закону? Другими словами, может ли Зеленский сделать то, на чем настаивает Запад?

Нет, не может. Потому что для этого надо обладать другим, не клановым сознанием, совершенно другими ценностями. А Зеленский является плоть от плоти нашей криминальной клановой системы. Назначение одного Богдана чего стоит! Зеленский просто не понимает, ЧТО от него требует Запад или не верит справедливость и обоснованность требований Запада и считает Запад идиотом.

Ну, а раз так, то Порошенко может спать спокойно. Запад не даст его в обиду. Обидно, ведь на Порошенко клейма негде ставить, но таковы правила игры на Западе, куда мы так на словах стремимся. И это хорошие правила!

Очевидно, Запад уже разобрался в том, что собой представляет Зеленский и в значительной мере потерял к нему доверие, чему свидетельством и являются опубликованные записи разговоров Трубы. Однако, если до 19 декабря, - дата заседания суда, - ВР не примет закон, запрещающий передачу Приватбанка его бывшим собственникам, то Запад поставит на Зеленском большой и жирный крест. Это будет означать начало его стремительного падения.