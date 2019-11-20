Супрун, Порошенко, Рябошапка: в Сеть слили записи якобы из кабинета главы ГБР

Роман Труба / УНИАН

В Сеть начали выкладывать звуковые роли, записанные якобы в кабинете главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы - с голосом, похожим на его.

Для этого в популярном-мессенджере Telegram некие анонимы создали канал под названием "Трубу прорвало". По их словам, всего имеются "пару часов интересных разговоров", которые демонстрируют, как в бюро "решаются проблемы" о закрытии уголовных производств, как "по звонку" из Офиса президента Украины останавливаются обыски на тех или иных предприятиях фигурантов уголовных дел.

"Приоритетным" при этом якобы "дело экс-президента" Петра Порошенко. Кроме того, обсуждаются производства в отношении бывшего и.о. Минздрава Ульяны Супрун и чиновников КГГА. Также на канале опубликованы записи разговоров, в которых речь идет о формировании общественного совета ГБР и проведения обысков на предприятиях Константина Жеваго.

Еще один опубликованный эпизод касается недавнего визита миссии МВФ. На записях слышно, как человек с голосом, похожим на голос Романа Трубы, получает указания от якобы генпрокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана о приостановлении обыска в Днепровском горсовете, Приватбанке и Нацбанке.

Напомним, о прослушке кабинета Романа Трубы в ГБР стало известно 22 сентября. Аппаратуру случайно обнаружила одна из работниц ведомства - во время проветривания помещения.