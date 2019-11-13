70% простреливаются: Труба показал видео проверки бронежилетов

Труба заявил о безапелляционных доказательствах бракованных бронежилетов / УНИАН

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что в деле о закупке некачественных бронежилетов для ВСУ речь идет о средствах защиты, которые на 70% простреливались.

"Он знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, которые не отвечают техническим требованиям. Знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводились баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний", - заявил он в своем Telegram-канале, говоря о генерал-майоре, которому ГБР сообщило о подозрении.

Труба настаивает, что именно задержанный генерал Дмитрий Марченко сказал фразу "готовься, какого … ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз …". Однако впоследствии бракованное снаряжение не вернул и распорядился принимать следующие партии.

Специализированной государственной организацией, как утверждает руководитель ГБР, была проведена баллистическая экспертиза, которая показала, что бронежилеты простреливаются на 70%. Труба продемонстрировал видео, чтобы его слова не были бесосновательными.

По словам силовика, расследования по данному резонансному делу продолжается, и правоохранители уже готовят новые подозрения.

Как ранее сообщалось, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины, генералу Дмитрию Марченко.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении пяти ТОП-чиновникам Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов.