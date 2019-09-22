Прослушка в кабинете Трубы: в ГБР раскрыли детали скандала

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Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова рассказала подробности скандала вокруг найденной в кабинете директора ГБР Романы Трубы аппаратуры для прослушивания.

"Это может навредить статусу досудебного расследования некоторых уголовных производств, ведь в кабинете директора проходят совещания, в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают о состоянии расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования", - подчеркнула Иванова в комментарии на канале 112 Украина.

По ее словам, аппаратуру для прослушивания случайно обнаружила одна из работниц ГБР, которая проветривала помещение.

Читайте такжеВ ГБР раскрыли подробности обысков в банке Порошенко"Национальная полиция, в частности следственно-оперативная группа, в которую входили и взрывотехники, и специалисты по кибербезопасности, сразу же прибыли на место происшествия, провели первоочередные следственные действия для того, чтобы выявить эту аппаратуру", - отметила Иванова.

Она добавила, что директор ГБР разместил фото элементов найденной аппаратуры и так называемый информационный центр, в который поступала вся информация и который ведет практически на чердак здания Бюро.

"Нам пока неизвестно, для чего и при каких условиях она была туда вмонтирована. Очевидно лишь то, что работали специалисты для того, чтобы установить такую аппаратуру. Ведь элементарно это сделать было невозможно", - сказала Иванова.

Она также добавила, что в данном случае речь не идет об имиджевых рисках для директора ГБР, ведь в его кабинете обсуждались исключительно рабочие моменты, а "о рисках, связанных с тайной досудебного расследования, которая может преждевременно быть раскрыта и навредить финальному этапу досудебного расследования отдельных производств, особенно учитывая, что к подследственности ГБР входят чиновники, правоохранители, судьи".

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Напомним, ранее Труба заявил о том, что в БПП готовят атаку на ГБР в Конституционном суде.