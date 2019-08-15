В БПП готовят атаку на ГБР в Конституционном суде – Труба

Роман Труба / УНИАН

Действующие народные депутаты от Блока Петра Порошенко готовят представление в Конституционный Суд о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР, заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

Как подчеркнул он в сообщении в своем Telegram-канале, атака народных депутатов от БПП задумана для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности.

"Во фракции Порошенко готовят "молнию" в Конституционный Суд - представление о признании отдельных норм закона о ГБР не отвечающими Конституции Украины. В частности, там считают, что президент Украины не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня на должность", - отметил он.

Труба обратил внимание на то, что закон о ГБР разрабатывали депутаты от БПП, голосовала за него вся "фракция Порошенко", а он сам торжественно его подписал.

Читайте такжеПорошенко пытались забросать яйцами после допроса в ГБР"Три года тому назад Порошенко делегировал своих представителей в состав конкурсной комиссии, механизм работы которой, напомню, определили его депутаты из БПП. Три года эта комиссия бесперебойно работала, и вопросов к ней у экс-президента не возникало. Эта комиссия, по замыслу депутатов БПП, избирает не только директора ГБР и его заместителей, а еще около 160 работников ГБР руководящего звена и управления внутреннего контроля. Однако назначение этих победителей они почему-то не оспаривают. Кстати, его фракция в свое время вцепилась в эту норму мертвой хваткой, хотя мы просили ее изменить", - подчеркнул директор ГБР.

"Есть логика в этих действиях? Конечно - она очень "политическая": поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 производств, участником которых он является, значит, нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Вот такой странный", - убежден он.

Однако, как отмечает Труба, нельзя уволить всех следователей ГБР, всех прокуроров ГПУ, которые осуществляют контроль, нельзя изменить все законы. "Хотя к закону о ГБР у нас есть очень много вопросов - слишком профессиональные юристы его готовили", - резюмировал он.

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Напомним, ранее Порошенко заявил о том, что данные по уголовным делам, в которых он является фигурантом, через Трубу попадают главе Офиса президента Андрею Богдану, а через него Андрею Портнову.