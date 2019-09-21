В кабинете директора ГБР нашли прослушку

Роман Труба / УНИАН

В служебном кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружили аппаратуру для прослушивания.

"Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - написал Труба в своем Telegram-канале.

Он также утверждает, что на записях ничего интересного о нем быть не может. "А вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями, - да. В том числе, резонансных", - отмечает директор ГБР.

/ Telegram Р.Трубы

По его словам, сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в частности, взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

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"Ждем результатов расследования", - добавил Труба.

Напомним, ранее Труба заявил о том, что в БПП готовят атаку на ГБР в Конституционном суде.