Украинская политика жива, пока в ней есть Тимошенко

Юлия Тимошенко / фото пресс-службы

Юлия Владимировна Тимошенко, безусловно, один из самых противоречивых персонажей нашей большой политики. Хотя, а что это вообще такое "большая украинская политика", в которой уютно себя чувствуют только вороватые карлики?

Тем не менее, Юлия Владимировна в ней присутствует всегда, неизменно в боевой форме и строго на первых ролях. И как ни парадоксально, она - один из самых важных наших полит-персонажей. Как бы гарантируя нам некую стабильность. Пока есть Юлия Владимировна - есть привычная политика. Но при этом она всегда в итоге оказывается строго на вторых ролях, на полшага позади от ключевой цели, без малейшей возможности получить всю полноту власти.

Юлия Владимировна идеально держит удар. Лучше многих прочих. У нас вообще очень распространён среди политиков "синдром ватных коленок и мокрых памперсов". При вполне себе реальных рисках и опасностях она не бежит в Лондон и не прячется в венском отеле. Она способна подниматься, многократно падая на самое электоральное дно. Она практически не обращает внимания на постоянные - и часто однотипные - компроматные атаки. При этом у неё имеется стабильная ядро поддержки (которое, к ее вящему разочарованию почти не растёт за пределы 10-12%). И тут мы сталкиваемся с ещё одним "парадоксом Тимошенко". Она всегда считается обязательной и ключевой альтернативой действующему на тот момент топ-жлобу: Ющенко, Януковичу, Порошенко, не важно. Но только до той поры, пока не появляется нечто новое и тогда Юлия Владимировна опять оказывается выброшена за скобки. Но каково это много раз подряд оставаться второй?

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Тимошенко никогда не уходит от схватки. Она блестяще понимает, как, когда и кого атаковать. Она не останавливается на полдороге. И всегда готова конфликтовать предметно, но не... персонально. Оставляя лазейки для "поговорить" завтра. Как с Аваковым. Но самое главное ее достоинство - это умение вызывать бурю эмоций. Разных. Ненависть/обожание. И эмоции эти не искусственно созданная технологами реальность, а искреннее отношение. Это, разумеется, не всегда хорошо. Особенно сейчас, когда мир уже давно ушёл в виртуальную реальность и покупает только искусственный смех.

При всём при этом Юлию Владимировну отличает наличие трёх базовых ошибок. Неизменных во все времена. Во-первых, её как бы несовременность. Она регулярно слегка опаздывает от тех технологий, которые позволяют любым "калифам" обходить ее на поворотах и получать власть. Во-вторых, она всегда предлагает обществу некий микст случайных идей в качестве идеологии. Что-то там правое, что-то левое, но вместе слишком неестественное. В-третьих, наличие, мягко говоря, странного окружения. Несомненно, там есть отличные ребята, которые тянут партию, фракцию, медийку и штабы. Тем не менее, в команде присутствуют люди, которые с лёгкостью готовы предать в ключевой момент. Сыграть в себя, а не в неё. И это неизменно отбрасывает ЮВ в начало игры.

В любом случае, Тимошенко - явление. Важное и обязательное. И точно пока никуда не уходящее. А потому, с днем рождения, госпожа альтернатива.

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