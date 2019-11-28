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Как Газпром может отомстить Украине за поражение в суде

Юрий Корольчук

Энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий

28 ноября 2019, 07:24

Деньги за газ после решения Стокгольмского арбитража Россия вернет, но взамен может заставить покупать у нее больше газа.

Путин Зеленский
Вопрос газа Путин и Зеленский обсудят в Париже / коллаж УНИАН

Хотя Россия никогда не скрывала, что желает заключить транзитный договор с Украиной не более, чем на один год, сейчас ее предложение упорно пытаются выдать за неожиданную новость.

Казус в том, что переговоры по газу вышли на уровень прямых переговоров президентов Зеленского и Путина и это не лучший вариант, поскольку в этом случае включается и политический аспект.

С самого начала нормандский формат задумывался как возможность решения военного конфликта Украины и России. И когда начали продвигать этот вопрос, попутно зашевелился и Нафтогаз, который быстро стал проводить анбандлинг, выделять оператора ГТС и сертифицировать его, чтобы не выпасть из контекста переговоров. Хотя фактически Нафтогаз Украины сейчас стал деструктивным элементом, которым, который за три предыдущих года, имея для этого все возможности, не проводил никаких переговоров с Газпромом, тем самым откладывая их в долгий ящик. 

Читайте такжеНаживка для дураков: чем Украине грозит скидка на российский газВедь по факту, Газпрому не с кем было вести переговоры по транзиту газа, поскольку в Украине не было компании, которая была бы на это уполномочена - Газпром долгое время не проводил разделение, что противоречило европейскому законодательству. Но теперь Нафтогаз осознал, что если в декабре будет подписан договор по Донбассу, а через месяц Нафтогаз все завалит отключением транзита газа, то никакого эффекта от этого не будет, а политический конфликт между Украиной и Россией усилится уже в газовом вопросе.

Сейчас ситуация выглядит так, что Нафтогаз пытается продемонстрировать старания и показывает, что ведет переговоры, но теперь их якобы не хочет Россия и все сводится к тому, что прекратится транзит газа. Хотя по факту к этому Нафтогаз готовился еще летом, закачивая газ в свои хранилища и уже тогда говорил, что готовится к отключению транзита газа. Бессмысленно готовится к тому, в чем ты уверен, не так ли?

Безусловно, вопрос транзита будет решен политическим путем - вопрос только в том, как именно Зеленский его решит. Ведь он не может повлиять на Нафтогаз напрямую, даже если он договорится о подписании контракта с Путиным в присутствии Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

Читайте такжеСкидка на газ от России - это ловушка для УкраиныНо контракт на один год для нас – худший вариант, так как Россия получит карт-бланш для того, чтобы организовать юридический процесс поставок газа в Европу при участии Турецкого потока и Северного потока-2.

При этом не исключено, что контракт все же могут продлить на два или на три года за счет открытых судебных процессов. Но даже если будет решено вернуть деньги по решению суда, для нас это не значит, что мы выиграем. Поступившее от Газпрома предложение расчитаться по решению Стокгольмского арбитража не деньгами ($2,5 миллиарда), а газом, имеет право на жизнь. При этом мы должны быть готовы к тому, что при отказе от такого варианта Газпром может нас заставить покупать у них больше газа, чем мы на самом деле потребляем.

Юрий Корольчук, энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий, специально для Главреда

Газпром Нафтогаз газовый спор газовый долг Юрий Корольчук
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