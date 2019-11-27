Коварный враг снова плюнул в баланду Путина

МОК поддержал санкции за манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов.

Естественно, происходящее воспринято в России вполне предсказуемым воплем "Наших бьют", когда разум отключается просто по определению. Коварный враг снова плюнул в нашу баланду.

Решение, безусловно, политически мотивировано. Просто потому, что ничего особенного ни наши спортсмены, ни наши власти не делают. Достаточно взглянуть на мужеподобных американских спортсменок, у которых тестостерон накачан по самые брови, чтобы вспомнить известный диалог из Властелина Колец в переводе Гоблина: "Ты кто - мальчик или девочка?" - "Я ещё не определился".

Политический мотив беспрерывных ударов по сегодняшней России очевиден: бьют не столько потому, что слабые (это было бы ещё полбеды), сколько потому, что при этой очевидной слабости нынешняя Россия пытается "быковать" (выражаясь сегодняшней официально-дипломатической феней).

Читайте такжеЕвро-2020 и ЧМ-2022 без России - чем грозит заключение WADAА потому бьют больно и обидно там, где у национальной гордости ещё есть остаточные фантомные боли. В спорте в том числе.

(Кстати, поэтому у нас так истерично-болезненно воспринимается тот же Илон Маск, красиво и с определенной издевкой "делающий" "наш" космос. А чего не делать, если единственные космические рекорды рогозинского Роскосмоса - это суммы украденного).

При этом понятно, что ответить на спортивную пощечину нечем. Вообще. Плинтусный авторитет нынешнего режима не позволит ему провести даже очень отдаленно альтернативные международные соревнования ну хоть какого-то уровня. Даже если договориться с наркобаронами Венесуэлы и людоедами ЦАР. Какие соревнования с ними проводить? На скорость вынюхивания "дорожек"? Или на забивание кувалдами сирийских дезертиров с последующим сожжением? Слов нет, в этих спортивных дисциплинах у нас есть шансы в этом представительном турнире. Но это все-таки не совсем тот ответ, который может заставить врага кусать локти от досады.

Есть два варианта - либо продолжать оставаться дичающим бантустаном и перестать пыжиться, корча из себя сверхдержаву. Или возвращать свою страну себе, убирая воров туда, где им место, и тогда нам будет глубоко безразлично, что по этому поводу думает заморская княгиня Марья Алексеевна. А так как сейчас - враскоряку - мы постоянно будем попадать в подобные ситуации.