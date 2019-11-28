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Путин в Крыму пошел по пути Сталина

Виталий Портников

Публицист, журналист

28 ноября 2019, 10:46

Президент РФ пытается легитимизировать аннексию в глазах западного мира.

Путин
Владимир Путин / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал вымыслом "разговоры о жуткой катастрофе в Крыму с правами человека". Впрочем, интересно даже не то, как глава российского внешнеполитического ведомства аргументировал свои слова – особой аргументации там, думаю, и не было просто потому, что нельзя опровергнуть очевидные факты.

Интересно то, что предлагает Лавров тем, кто говорит о нестерпимой ситуации, которая сложилась на оккупированном полуострове. Он предлагает им приехать в Крым и убедиться, как все замечательно. Это примерно та же методология, которой придерживался один из предшественников Лаврова в кабинете на Смоленской площади – сталинский министр иностранных дел Вячеслав Молотов.

В 30-ые годы на Западе немало говорили о тотальном нарушении прав человека во всем СССР. И советское руководство заманивало в страну всех, кого только могло – чтобы показать, как все замечательно. Интеллектуалов, политиков, общественных деятелей. Кто-то не поддавался на демонстрацию бесконечных потемкинских деревень. Для кого-то, как, например, для знаменитого немецкого писателя Лиона Фейхтвангера поездка стала настоящей репутационной катастрофой. Но тем не менее советская пропаганда получала свой эффект: видите, как все замечательно! Зря идут эти разговоры о репрессиях и нарушении прав человека.

Читайте такжеНикакие решения Путина не спасут Крым от деградацииИ, разумеется, если приезжал не писатель, не левый активист, а какой-нибудь уважаемый депутат "буржуазного парламента", предприниматель или даже настоящий министр, то это становилось самой настоящей победой – видите, даже они вынуждены признать, что с нами нужно работать, что мы – законная власть, которая ничего не нарушает.

Аналогии с Крымом тут еще точнее прослеживаются хотя бы потому, что западные демократии долгое время не хотели признавать самой законности большевистской власти и, в общем-то, Ленин и Сталин были в той же ситуации, в которой сейчас находится Аксенов. Только Аксенов – участник процесса аннексии Крыма, а Ленин и Сталин аннексировали всю Россию целиком.

Кремль Путина, похоже, идет тем же путем, которым шел Кремль Сталина. Если в случае с Донбассом российское руководство пытается принудить Киев к прямым переговорам с главами марионеточных администраций так называемых "народных республик", то в случае Крыма нужно заманить на полуостров как можно большее количество западных "парламентариев и политиков".

Читайте такжеНулевая легитимность: как "крымнаш" стал последним прибежищем ПутинаВ том и другом случае речь идет о легитимизации. В первом случае – о легитимизации режимов "народных республик", о доказательстве того, что на украинской территории теперь уже не одно, а целых три государства. Во втором случае – о легитимизации аннексии Крыма, признании его российского статуса.

И к правам человека это стремление привезти в Симферополь западного визитера и продемонстрировать его встречу с Сергеем Аксеновым в программе "Время", уверен, никакого отношения не имеет.

Виталий Портников, журналист, для Крым.Реалии

Россия Крым Виталий Портников права человека Владимир Путин Иосиф Сталин Сергей Лавров Сергей Аксенов Украина
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