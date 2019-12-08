  1. Главная
  3. Мнения

Стена на Донбассе: почему Украине нужен другой план "Б"

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

8 декабря 2019, 06:55

Идея стены – это тактический ход ради повышения ставок.

проект стена
Идея Арсения Яценюка со стеной на границе с РФ ни к чему не привела / УНИАН

Помощник президента Андрей Ермак рассказал о запасном плане на случай провала переговоров с РФ. По его словам, "план Б" заключается в том, чтобы "построить стену и жить дальше".

Значит ли это, что на Банковой готовятся к замораживанию конфликта?

Отмечу, что о заморозке конфликта на Донбассе говорят разные политические силы. Например, открыто об этом говорят в партии Голос. Их идея, которую они озвучили около месяца назад, состоит в отказе от Минских соглашений и дальнейшей заморозке конфликта. Но эта идея утопична и очень опасна, так как отказ от соглашений и переговорного процесса будет означать резкий рост риска эскалации конфликта, что явно не приведет к заморозке.

Реальное замораживание конфликта наступает тогда, когда прекращаются боевые действия. Как, например, в Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии конфликты заморожены – там нет боевых действий. В политическом смысле конфликт не урегулирован, раскол остался и остались юридические противоречия с самопровозглашенными образованиями.

При этом иная ситуация в Нагорном Карабахе, где локальные боевые действия продолжаются на протяжении вот уже двадцати последних лет, потому там нельзя говорить о заморозке конфликта.

И на Донбассе то же самое. Стена навряд ли спровоцирует прекращение конфликта – обстрелы могут вестись и через нее. Судя по словам Ермака, идея стены заимствована из опыта Израиля, где на условной границе между территорией Палестины и Израиля есть стена, которая является предохранителем от терроризма. И то, под ней постоянно роют подземные проходы, то есть не такая уж она и не проходная.

Читайте такжеЗа стеной: нужно ли Киеву отгородиться от ДонбассаСама по себе идея стены – это тоже тактический ход ради повышения ставок. Это предупреждение россиянам и боевикам – мол, не будете договариваться, тогда нам придется искать другой сценарий и по одному из них мы можем прийти к закрытию этой границы.

Ведь мысль о возведении стены – сырая и непродуманная, ею пугают. Давайте вспомним – Арсений Яценюк тоже пытался строить стену на границе с Россией, но идея тоже была непродуманной и из нее ничего не вышло.

Конечно, границу с РФ надо укреплять, но надо понимать, что это огромные затраты – если не ошибаюсь, там 700 км от линии разграничения. И даже эти затраты не гарантируют защиты от проявления агрессии и обстрелов.

Что и может произойти, то разве что укрепление оборонных сооружений и закрытие условной границы. Но последнее будет критически воспринято и на Донбассе, так как эту условную границу ежедневно пересекают около 20 тысяч людей, и от международных организаций и партнеров по переговорам. Поэтому нужно искать другой план "Б".

Например, один из возможных сценариев – возвращение к идее с введением миротворцев хотя бы в плане прекращения боевых действий, так как они могут обеспечить больший контроль за прекращением огня на линии разграничения. С другой стороны, если удастся договориться о международной переходной организации, то это даст возможность решить вопрос с передачей границы на период выборов, а также она может взять на себя подготовку к выборам и обеспечение безопасности. Это фактически можно будет считать переходным периодом для реинтгерации Донбасса.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

война на Донбассе Париж. переговоры Владимир Фесенко Андрей Ермак
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:55
Стена на Донбассе: почему Украине нужен другой план "Б"
06:33
Когда пик удачи, что делать в полнолуние: астролог дал прогноз на неделю
06:04
Путин - раковая опухоль России: журналист
05:55
Маникюр зама 2020: красный новогодний маникюр 2020 фото и красный френч Фото
05:12
В Москве иномарка на тротуаре убила трех пешеходов Видео
05:05
"Какой-то ужас, мир сошел с ума": в моду вошли страшные губы-осьминоги - фото
04:00
"Как говаривал монтёр у Ильфа и Петрова...": Медведев объяснил газовые проблемы Москвы и Киева
03:30
Экс-глава МИД рассказал, о чем Зеленский может договориться с Путиным в Париже
03:10
"Лизал ж*пу с еврооптимизмом": Лещенко попал в набсовет Укрзализныци – Дубинский
02:47
Глава Харьковской ОГА первым начал выполнять поручения Зеленского по проверке пожаробезопасности
02:23
Журналист раскрыл, что уничтожает режим Путина
01:59
"Если Тарантино - история кино, то я - история футбола": Ибрагимович вновь показал свою "скромность"
01:30
"Мечтать можно": Украина никогда не станет членом НАТО - дипломат
01:16
"Для бизнеса и всех украинцев": премьер пояснил преимущества новой программы МВФ
01:07
Перед встречей "нормандской четверки" США призвали заставить РФ выполнять обязательства
00:55
"Не хватает оснащения": пожарные шокировали откровением после пожара в Одессе
00:39
Звезда Шахтера может перейти в Баварию
00:12
Умер актер из сериала Друзья: причина смерти и биография
00:10
Джошуа победил Руиса в реванше и вернул свои пояса
00:08
Руис - Джошуа: онлайн-трансляция реванша
00:03
Зеленский договорился с МВФ о новой программе на $4 млрд
07 декабря, суббота
23:38
Опрос показал, как украинцы оценивают политический курс страны
23:17
Мисс Львов оскандалилась с чиновником Госдумы РФ
23:13
Поветкин и Хантер завершили бой вничью
23:10
Как укрепить волосы и как быстро отрастить волосы в домашних условиях
22:51
В России рассказали о реакции Ротару на травлю
22:30
Реал и Тоттенхэм поборятся за соперника сборной Украины
22:26
Зеленский объявил 9 декабря траур из-за событий в Одессе
22:20
Х-Фактор 10 сезон 13 выпуск: кто ушел 07-12-2019 Видео
22:00
Полные разгромы: УПЛ - видеообзоры матчей субботы Видео
21:59
Обнародованы подробности переговоров Путина и Лукашенко по интеграции стран
21:52
Разумков объяснил, почему отсидевший за изнасилование нардеп Иванисов остался в Раде
21:45
Комаровский объяснил, когда нельзя гулять Фото
21:27
Савченко требует выгнать Сороса из Украины
21:23
Манчестер Юнайтед победил в дерби Манчестер Сити
21:11
Гороскоп на завтра: кому ждать возвращения старой любви
21:00
"Самый важный матч в году" - легенда Шахтера в ожидании игры с Аталантой
20:50
Пожар в одесском колледже: стало известно о еще одной жертве
20:41
Собиралась танцевать: на Х-факторе Элина Иващенко повредила ногу перед эфиром Видео
20:33
"Прошло пять лет": у Зеленского заговорили об изменении Минских соглашений
20:13
"Не просим ничего": Лукашенко на встрече с Путиным озвучил условия объединения
20:08
Почему не стоит ждать прорыва от "нормандских переговоров" мнение
20:05
Все смеялись над моим Audi, тогда Руни отдал мне свой Lamborghini - экс-форвард МЮ
19:40
Капитан Милана устроил ужасное ДТП
19:32
На Левобережной в Киеве авто рухнуло с моста на дорогу: жуткие фото Фото Видео
19:22
В Одессе спасатели нашли еще два тела в руинах сгоревшего колледжа Видео
19:17
Лацио - Ювентус: где смотреть и прогноз на матч Серии А
19:06
Евродепутаты засыпали Apple письмами из-за признания Крыма частью РФ
19:00
Повернуть ракеты против Москвы: дипломат объяснил отказ Украины от ядерного оружия
19:00
Х-Фактор 10 сезон 13 выпуск смотреть онлайн 07-12-2019 прямой эфир Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять