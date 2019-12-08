Стена на Донбассе: почему Украине нужен другой план "Б"

Идея Арсения Яценюка со стеной на границе с РФ ни к чему не привела / УНИАН

Помощник президента Андрей Ермак рассказал о запасном плане на случай провала переговоров с РФ. По его словам, "план Б" заключается в том, чтобы "построить стену и жить дальше".

Значит ли это, что на Банковой готовятся к замораживанию конфликта?

Отмечу, что о заморозке конфликта на Донбассе говорят разные политические силы. Например, открыто об этом говорят в партии Голос. Их идея, которую они озвучили около месяца назад, состоит в отказе от Минских соглашений и дальнейшей заморозке конфликта. Но эта идея утопична и очень опасна, так как отказ от соглашений и переговорного процесса будет означать резкий рост риска эскалации конфликта, что явно не приведет к заморозке.

Реальное замораживание конфликта наступает тогда, когда прекращаются боевые действия. Как, например, в Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии конфликты заморожены – там нет боевых действий. В политическом смысле конфликт не урегулирован, раскол остался и остались юридические противоречия с самопровозглашенными образованиями.

При этом иная ситуация в Нагорном Карабахе, где локальные боевые действия продолжаются на протяжении вот уже двадцати последних лет, потому там нельзя говорить о заморозке конфликта.

И на Донбассе то же самое. Стена навряд ли спровоцирует прекращение конфликта – обстрелы могут вестись и через нее. Судя по словам Ермака, идея стены заимствована из опыта Израиля, где на условной границе между территорией Палестины и Израиля есть стена, которая является предохранителем от терроризма. И то, под ней постоянно роют подземные проходы, то есть не такая уж она и не проходная.

Читайте такжеЗа стеной: нужно ли Киеву отгородиться от ДонбассаСама по себе идея стены – это тоже тактический ход ради повышения ставок. Это предупреждение россиянам и боевикам – мол, не будете договариваться, тогда нам придется искать другой сценарий и по одному из них мы можем прийти к закрытию этой границы.

Ведь мысль о возведении стены – сырая и непродуманная, ею пугают. Давайте вспомним – Арсений Яценюк тоже пытался строить стену на границе с Россией, но идея тоже была непродуманной и из нее ничего не вышло.

Конечно, границу с РФ надо укреплять, но надо понимать, что это огромные затраты – если не ошибаюсь, там 700 км от линии разграничения. И даже эти затраты не гарантируют защиты от проявления агрессии и обстрелов.

Что и может произойти, то разве что укрепление оборонных сооружений и закрытие условной границы. Но последнее будет критически воспринято и на Донбассе, так как эту условную границу ежедневно пересекают около 20 тысяч людей, и от международных организаций и партнеров по переговорам. Поэтому нужно искать другой план "Б".

Например, один из возможных сценариев – возвращение к идее с введением миротворцев хотя бы в плане прекращения боевых действий, так как они могут обеспечить больший контроль за прекращением огня на линии разграничения. С другой стороны, если удастся договориться о международной переходной организации, то это даст возможность решить вопрос с передачей границы на период выборов, а также она может взять на себя подготовку к выборам и обеспечение безопасности. Это фактически можно будет считать переходным периодом для реинтгерации Донбасса.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда