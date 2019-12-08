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Реинтегрировать Донбасс можно только одним путем

Александр Кочетков

политический аналитик

8 декабря 2019, 12:30

Без патрулей Нацгвардии, комендантского часа и судов, реинтеграция Донбасса в течении одного поколения не представляется реальной.

Донбасс
Есть только один способ вернуть Донбасс / Фото: REUTERS

По-моему мнению, лучшим результатом "нормандского формата" будет отсутствие результатов. И тогда ситуация пойдет по пути замораживания конфликта. К сожалению, на сегодня это представляется, конечно, не идеальным, но наименее опасным вариантом.

Время для других, куда лучших вариантов, было безнадежно упущено за период правления псевдопатриота Петра Порошенко.

В своих оценках базируюсь не только на анализе внутриукраинской ситуации, но и на аргументированном мнении тех, кто находится на неконтролируемых территориях. Это либо проукраинские люди, по определенным обстоятельствам не смогшие выехать оттуда, либо те, кто находится на мягкой пророссийской позиции, причем, заняли ее из рациональных практических соображений, а не в идеологическом психозе.

Читайте такжеСтена на Донбассе: спасет ли она УкраинуОбе эти категории утверждают, что сейчас вернуть именно население в Украину можно только жестким силовым путем: людей надо построить и припугнуть, чтобы они почувствовали силу. Силу, превосходящую силу недавних боевиков. А если пойти по деликатному пути, то местные будут чувствовали себя если не победителями, имеющими право диктовать Украине свою волю и требующими компенсации за то, что они воевали против ВСУ, то теми, кто имеет право на "особый статус", причем, в весьма широкой его трактовке.

Эти люди в любом случае будут совершенно искренне препятствовать тому, что важно для остальной Украины, становясь источником хронической социальной и экономической напряженности.

Короче, без патрулей Нацгвардии, комендантского часа и судов, близких к военному трибуналу, реинтеграция Донбасса в течении одного поколения не представляется реальной. Мне, во всяком случае.

Донбасс Александр Кочетков
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