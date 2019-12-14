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Аваков может рисовать себе звездочки

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

14 декабря 2019, 10:12

По мере того, как нарастает недовольство Гончаруком и новым Кабмином, взоры могут поворачиваться в сторону Авакова в качестве его замены. Но он пока он не фаворит у власти.

Арсен Аваков
Арсен Аваков может воспользоваться ситуацией вокруг дела Шеремета / УНИАН

Предъявленные полицией факты по делу об убийстве Павла Шеремета пока не дают оснований для целостного понимания ситуации. Я уже привык к тому, что государство постоянно лажает и, исходя из этого, лучше подождать несколько месяцев, чем позориться заявлениями уже сейчас.

Вполне возможно, что ещё год или полтора назад у полиции не было этих фактов и как раз поэтому они не торопились их озвучивать. Ведь нужно быть полными идиотами, чтобы озвучивать даже ту малейшую ниточку, которая только-только появилась и тем более выходить с ней на пресс-конференцию, хвалясь тем, что правоохранители вышли на след преступника. Согласитесь, самого преступника это как минимум насторожит. Поэтому как раз в этом нет ничего странного, так как преступление совершили профессионалы, которые понимали, как заметать следы. 

Читайте такжеДело Шеремета: чем обернутся обвинения против ветеранов АТОКонечно, Аваков станет использовать это дело, чтобы усилить свои позиции. У нас не так много резонансных дел,  если в суде докажут, что виноваты именно эти люди, то Аваков сможет смело рисовать себе звездочку. 

Он, как властный человек, безусловно хотел бы выйти на более высокий уровень политической игры, тем более на фоне того, что его "попередники" уже давно ушли в сторону. Аваков удачно маневрирует и вписался в новую конфигурацию не просто как министр внутренних дел, а как один из столбов власти. Исходя из того, что сейчас происходит в силовом блоке, МВД едва ли не единственный действующий институт правоохранительных органов, потому что все остальные находятся в состоянии полураспада. А в контексте того, что президенту сейчас необходимо срочное увеличение эффективности Кабмина, Аваков мог бы этому посодействовать. Так как на высшем уровне вовсю идут разговоры о том, что в нынешнем Кабмине всего пару-тройку действительно работоспособных министров. И Аваков один из тех, кто входит в их число. Его можно обвинять во всех смертных грехах, но то что он является тяжеловесом и человеком, способным управлять властной вертикалью, в этом ему не откажешь. 

В этих условиях у Зеленского, по мере того, как нарастает недовольство Гончаруком и новым Кабмином, взоры могут поворачиваться в сторону Авакова. Но говорить о том,  что он бесспорный фаворит в премьерской гонке, пока рано. Как минимум, должны засветиться и другие, после чего общество поймёт, что есть несколько претендентов на этот пост. Однако на данный момент об отставке Гончарука речь не идет - скорее всего это произойдёт через пару-тройку месяцев. 

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, специально для Главреда

расследование Арсен Аваков Павел Шеремет Юрий Романенко
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