Убийство Шеремета: судья взял самоотвод по делу подозреваемых Антоненко и Кузьменко

Андрей Антоненко (Riffmaster) / УНИАН

Представители защиты Юлии Кузьменко, которая проходит как подозреваемая по делу о совершенном в июле 2016-го в центре Киева убийстве журналиста Павла Шеремета, потребовали отвода судьи Печерского райсуда столицы Сергея Вовка. Тот сразу же заявил о своем самоотводе.

"Данное дело снимается с рассмотрения. Данное заявление направляется на автораспределение и другой судья будет решать этот вопрос", - рассказал он.

Адвокаты Кузьменко аргументировали требование об отводе Вовка его действиями во время задержания их подзащитной и обысков в ее жилье.

Юлия Кузьменко / соцсети

Далее, прямо в зале суда нардеп от Европейской солидарности (политсила Петра Порошенко) Яна Зинкевич заявила о том, что готова взять Кузьменко на поруки. Аналогичное желание высказали депутаты Рады VIII созыва Наталья Веселова, Оксана Корчинская, Николай Величкович.

Позднее адвокаты военнослужащего и рок-музыканта Андрея Антоненко (псевдоним Riffmaster), который тоже подозревается в убийстве Павла Шеремета, поступили аналогично и заявили об отводе судьи Вовка. Тот в ответ также взял самоотвод.

Напомним, ранее Сергей Вовк объявил Яне Дугарь, третьей подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, меру пресечения в виде помещения под домашний арест.