Убийство Шеремета: суд отправил под домашний арест медсестру Дугарь

Яне Дугарь суд назначил круглосуточный домашний арест.
Одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь Печерский районный суд избрал меру пресечения.
По решению суда Дугарь назначили круглосуточный домашний арест.
Отметим, что о желании взять Дугарь на поруки заявили народные депутаты Яна Зинкевич, Николай Величкович, Михаил Бондарь и народный депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Корчинская.
В свою очередь судья Сергей Вовк принял решение удовлетворить ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с отбыванием по месту прописки в г. Новомосковск Днепропетровской области до 8 февраля 2020 года.
Дугарь также обязали сдать на хранение все паспорта.
Представители защиты Дугарь заявили о том, что намерены подавать апелляцию на решение суда.
Ранее стало известно, что Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, а также доброволец Петр Киян и Яна Дугарь задержаны по делу об убийстве Павла Шеремета. Напомним, журналист погиб в Киеве 20 июля 2016-го в результате взрыва авто. Эксперты выяснили, что рванула самодельная бомба.
Убийство Шеремета: все, что известно о подозреваемых
В четверг, 12 декабря, правоохранители задержали фигурантов дела относительно убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом публично заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По информации МВД, в убийстве журналиста подозреваются:
Андрей Антоненко биография
Андрей Антоненко - известный киевский рок-музыкант, также известный под псевдонимом Riffmaster. Риффмастер на какое-то время приостановил свою музыкальную карьеру и стал сержантом Сил Специальных операций. Сочиненная им песня под названием "Тихо прийшов, тихо пишов" стала гимном участников АТО. В 2017 году о нем на своей странице сообщил даже президент Украины Петр Порошенко. Полиция считает, что Антоненко - один из двух человек, кто закладывал взрывчатку под автомобиль Павла Шеремета.
Юлия Кузьменко биография
Юлия Кузьменко - военный медик, волонтер. На фейсбук-странице женщины указано, что она училась в медицинском Университете имени Богомольца с 1996 года по 2002 год. В 2002-2006 годах работала в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, с 2003 года и до сих пор – в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. Во время войны на Донбассе занималась волонтерством. В 2016 году Кузьменко получила президентскую награду за гуманитарное участие в антитеррористической операции и волонтерскую премию Евромайдан SOS-2016. Юлию Кузьменко задержали по статье 115 – "Умышленное убийство". Полиция подозревает Юлию Кузьменко в том, что она закладывала взрывчатку в машину. В телефоне разговоре с еще одной подозреваемой Кузьменко обсуждала возможности похищения детей волонтерки Маруси Зверобой и создания из нее "сакральной жертвы".
Яна Дугарь биография
Яна Дугарь - Медик по образованию. Младший сержант. Медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25 отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ ВС Украины. Кавалер ордена "За мужество" III степени. Отмечена нагрудным знаком "За образцовую службу", медалью "За оборону Авдеевки", знаком отличия "За спасенные жизни", медалью "За сохраненные жизни", нагрудным знаком "Знак почета" от Министра обороны. Родилась возле Кременчуга, впоследствии училась на медика в Полтаве. На службу в Вооруженные силы попала через Старосамборский военкомат. Карьеру боевого военного медика начала санитаром 66 военного мобильного госпиталя.
На странице Дугарь в Facebook указано "работает в 25-й воздушно-десантной бригаде".
"Младший сержант Яна Дугар, медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25 бригады ДШВ ВСУ. С началом российской агрессии на Востоке Украины, Яна отправилась на помощь ВСУ и украинскому народу. Медик по образованию, хрупкая девушка и днем и ночью спасает жизнь и здоровье защитникам, находясь непосредственно в самом эпицентре событий, на линии боевого соприкосновения" - рассказали о Дугарь в Facebook на странице 25-й Отдельной Воздушной Днепропетровской бригады. Яна Дугарь, которая сейчас является военнослужащей по контракту, выполняла роль разведчицы. По версии следствия, утром 15 июля и утром 18 июля ее зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с местом преступления на улице Липинской. На одном из этих видео она фотографировала расположение камер на мобильный телефон (позже Коваль уточнил, что телефон, вероятно, был без сим-карты, так как отследить его не удалось, несмотря на все усилия полиции).
Владислав и Инна Грищенко биография
Супруги-ветераны Владислав Грищенко (позывной "Буча") и Инна Грищенко ("Пума") - воевали на Донбассе в Правом секторе. Впоследствии Инна работала в пиццерии Veterano и в собственном заведении общественного питания. Владислав работал на стройке.
Владислав Грищенко был первым, кого задержала полиция. По версии следствия, они изготовили взрывчатку для подрыва автомобиля, на котором ехал Шеремет. Владислав - специалист по минно-взрывному делу. Следствие считает, что доказательством причастности к делу Шеремета является ДНК Инны на взрывчатке в "косовском деле". С помощью молекулярных экспертиз были обнаружены следы ДНК этих лиц на взрывчатке.
Владислав Грищенко имеет семь судимостей, из которых по крайней мере пять, по состоянию на 2016 год, были непогашенные. То есть человек неоднократно шел на разбои, грабежи и избиения до того, как сроки предварительной судимости всплывут. Кроме того, следствие подозревает Грищенко в покушении на убийство мужчины в городе Косово Ивано-Франковской области в 2018 году. По версии следствия, Владиславу заказали убийство, а он уже привлек к этому свою жену Инну и их общего друга Ивана Вакуленко. Убийство, как указали на брифинге, сорвалось, поскольку взрывчатка к автомобилю, в котором должна была погибнуть жертва покушения, была закреплена некачественно.
Отметим, следствие по делу об убийстве продолжается уже около трех лет.