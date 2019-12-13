Убийство Шеремета: суд отправил под домашний арест медсестру Дугарь

Яна Дугарь / Фейсбук Я.Дугарь

Одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь Печерский районный суд избрал меру пресечения.

По решению суда Дугарь назначили круглосуточный домашний арест.

Отметим, что о желании взять Дугарь на поруки заявили народные депутаты Яна Зинкевич, Николай Величкович, Михаил Бондарь и народный депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Корчинская.

В свою очередь судья Сергей Вовк принял решение удовлетворить ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с отбыванием по месту прописки в г. Новомосковск Днепропетровской области до 8 февраля 2020 года.

Дугарь также обязали сдать на хранение все паспорта.

Представители защиты Дугарь заявили о том, что намерены подавать апелляцию на решение суда.

Ранее стало известно, что Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, а также доброволец Петр Киян и Яна Дугарь задержаны по делу об убийстве Павла Шеремета. Напомним, журналист погиб в Киеве 20 июля 2016-го в результате взрыва авто. Эксперты выяснили, что рванула самодельная бомба.