  1. Главная
  3. Украина

Убийство Шеремета: суд отправил под домашний арест медсестру Дугарь

13 декабря 2019, 15:03

Яне Дугарь суд назначил круглосуточный домашний арест.

Дугарь
Яна Дугарь / Фейсбук Я.Дугарь

Одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь Печерский районный суд избрал меру пресечения.

По решению суда Дугарь назначили круглосуточный домашний арест.

Отметим, что о желании взять Дугарь на поруки заявили народные депутаты Яна Зинкевич, Николай Величкович, Михаил Бондарь и народный депутат Верховной Рады VIII созыва Оксана Корчинская.

В свою очередь судья Сергей Вовк принял решение удовлетворить ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с отбыванием по месту прописки в г. Новомосковск Днепропетровской области до 8 февраля 2020 года.

Дугарь также обязали сдать на хранение все паспорта.

Представители защиты Дугарь заявили о том, что намерены подавать апелляцию на решение суда.

Ранее стало известно, что Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, а также доброволец Петр Киян и Яна Дугарь задержаны по делу об убийстве Павла Шеремета. Напомним, журналист погиб в Киеве 20 июля 2016-го в результате взрыва авто. Эксперты выяснили, что рванула самодельная бомба.

Убийство Шеремета: все, что известно о подозреваемых

В четверг, 12 декабря, правоохранители задержали фигурантов дела относительно убийства журналиста Павла Шеремета.  Об этом публично заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По информации МВД, в убийстве журналиста подозреваются:

Андрей Антоненко биография

  • Андрей Антоненко - известный киевский рок-музыкант, также известный под псевдонимом Riffmaster. Риффмастер на какое-то время приостановил свою музыкальную карьеру и стал сержантом Сил Специальных операций. Сочиненная им песня под названием "Тихо прийшов, тихо пишов" стала гимном участников АТО. В 2017 году о нем на своей странице сообщил даже президент Украины Петр Порошенко. Полиция считает, что Антоненко - один из двух человек, кто закладывал взрывчатку под автомобиль Павла Шеремета.

Юлия Кузьменко биография

  • Юлия Кузьменко -  военный медик, волонтер. На фейсбук-странице женщины указано, что она училась в медицинском Университете имени Богомольца с 1996 года по 2002 год. В 2002-2006 годах работала в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, с 2003 года и до сих пор – в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.  Во время войны на Донбассе занималась волонтерством. В 2016 году Кузьменко получила президентскую награду за гуманитарное участие в антитеррористической операции и волонтерскую премию Евромайдан SOS-2016. Юлию Кузьменко задержали по статье 115 – "Умышленное убийство". Полиция подозревает Юлию Кузьменко в том, что она закладывала взрывчатку в машину. В телефоне разговоре с еще одной подозреваемой Кузьменко обсуждала возможности похищения детей волонтерки Маруси Зверобой и создания из нее "сакральной жертвы".

Яна Дугарь биография

  • Яна Дугарь - Медик по образованию. Младший сержант. Медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25 отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ ВС Украины. Кавалер ордена "За мужество" III степени. Отмечена нагрудным знаком "За образцовую службу", медалью "За оборону Авдеевки", знаком отличия "За спасенные жизни", медалью "За сохраненные жизни", нагрудным знаком "Знак почета" от Министра обороны. Родилась возле Кременчуга, впоследствии училась на медика в Полтаве. На службу в Вооруженные силы попала через Старосамборский военкомат. Карьеру боевого военного медика начала санитаром 66 военного мобильного госпиталя.

    На странице Дугарь в Facebook указано "работает в 25-й воздушно-десантной бригаде". 

    "Младший сержант Яна Дугар, медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25 бригады ДШВ ВСУ. С началом российской агрессии на Востоке Украины, Яна отправилась на помощь ВСУ и украинскому народу. Медик по образованию, хрупкая девушка и днем ​​и ночью спасает жизнь и здоровье защитникам, находясь непосредственно в самом эпицентре событий, на линии боевого соприкосновения" - рассказали о Дугарь в Facebook на странице 25-й Отдельной Воздушной Днепропетровской бригады. Яна Дугарь, которая сейчас является военнослужащей по контракту, выполняла роль разведчицы. По версии следствия, утром 15 июля и утром 18 июля ее зафиксировали камеры видеонаблюдения рядом с местом преступления на улице Липинской. На одном из этих видео она фотографировала расположение камер на мобильный телефон (позже Коваль уточнил, что телефон, вероятно, был без сим-карты, так как отследить его не удалось, несмотря на все усилия полиции).

Владислав и Инна Грищенко биография

  • Супруги-ветераны Владислав Грищенко (позывной "Буча") и Инна Грищенко ("Пума") - воевали на Донбассе в Правом секторе. Впоследствии Инна работала в пиццерии Veterano и в собственном заведении общественного питания. Владислав работал на стройке.

  • Владислав Грищенко был первым, кого задержала полиция. По версии следствия, они изготовили взрывчатку для подрыва автомобиля, на котором ехал Шеремет. Владислав - специалист по минно-взрывному делу. Следствие считает, что доказательством причастности к делу Шеремета является ДНК Инны на взрывчатке в "косовском деле". С помощью молекулярных экспертиз были обнаружены следы ДНК этих лиц на взрывчатке. 

  • Владислав Грищенко имеет семь судимостей, из которых по крайней мере пять, по состоянию на 2016 год, были непогашенные. То есть человек неоднократно шел на разбои, грабежи и избиения до того, как сроки предварительной судимости всплывут. Кроме того, следствие подозревает Грищенко в покушении на убийство мужчины в городе Косово Ивано-Франковской области в 2018 году. По версии следствия, Владиславу заказали убийство, а он уже привлек к этому свою жену Инну и их общего друга Ивана Вакуленко. Убийство, как указали на брифинге, сорвалось, поскольку взрывчатка к автомобилю, в котором должна была погибнуть жертва покушения, была закреплена некачественно.

Отметим, следствие по делу об убийстве продолжается уже около трех лет.

убийство суд Павел Шеремет Андрей Антоненко Яна Дугарь
Сейчас вы просматриваете новость «Убийство Шеремета: суд отправил под домашний арест медсестру Дугарь». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:03
Убийство Шеремета: суд отправил под домашний арест медсестру Дугарь
14:53
Жуткая история: в Кабмине рассказали, что творят врачи с женщинами в роддомах
14:37
Лучший рейтинг: самые популярные фильмы и сериалы 2019 от Google
14:25
Рада занялась защитой должников от коллекторов: подробности
14:17
Забрали компьютеры: спецназ ворвался в дом Мухарского Видео
14:15
"Мир в неволе": Епифаний поддержал Зеленского в вопросе Донбасса
14:12
В Киеве "поцеловались" фура и маршрутка, много пострадавших
14:09
День суда 2019 – красивые открытки и прикольные поздравления Фото
13:53
Избиение "слуги народа" в Раде: суд решил судьбу свободовца Кайды Видео
13:44
Все ради гастролей в России: у Ротару открестились от АТО
13:39
"Продолжаться вечно": в Германии снова вспомнили о войне на Донбассе
13:25
Убийство Шеремета: суд избирает меры пресечения подозреваемым – онлайн-трансляция Видео
13:16
"Море превратилось в клоаку": в Сети рассказали об инциденте в Керчи
13:13
Правление Нацбанка подозревают в саботаже: озвучено громкое обвинение
13:07
Конец эпохи: Джонсон рассказал, к какому сроку Великобритания покинет ЕС
13:05
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: крах отношений и любовный фарт
12:47
США испытали "запрещенную" ракету: в России устроили истерику Видео
12:44
Пожар со взрывами в Москве: к тушению огня привлекли авиацию Видео
12:36
В РФ заговорили об отмене запланированного "нормандского саммита"
12:30
"Неприемлемо": в Германи раздухарились из-за санкций США против Северного потока-2
12:25
Make It Rain Champagne: Верка Сердючка выпустила песню спустя 4 года молчания
12:13
Александра Зарицкая вспомнила всех своих бывших
12:11
Москву накрыло черным дымом: что случилось Видео
12:10
Дело Шеремета: вскрылись новые подробности о подозреваемых
12:05
В Кремле оценили слова Зеленского о количестве рукопожатий с Путиным
12:05
РосСМИ узнали, сколько людей пострадало от пламени на Адмирале Кузнецове
11:55
"Мне тоже ху*во, но мы с вами одно целое": звезда Динамо пообщался с ультрас Видео
11:46
Убийство Шеремета: опубликовано подозрение медику Кузьменко Фото
11:45
Жуткий пожар в Одессе: спасатели разобрали аварийную стену
11:38
Шазам 2: дата выхода, актеры и съемки
11:35
Официально: дома Укрбуда достроит Киевгорстрой Видео
11:34
Зеленский поставил на место Путина после слов о резне на Донбассе Видео
11:28
Сборная Украины получила потенциального спарринг-партнера
11:16
Стало известно, когда суд в Британии поставит точку в деле о "долге Януковича"
11:10
Звиробий пригрозила Зеленскому революцией
11:04
На Ровенщине на предприятии произошло смертельное ЧП
11:00
Украина подпустила Турцию в рейтинге УЕФА
10:59
"Дрова у нас": Захарова посмеялась над словами Зеленского о транзите газа
10:44
Пожар на крейсере Адмирал Кузнецов: в РФ уточнили число жертв и пострадавших Видео
10:37
Зеленский предложил упростить получение гражданства контрактникам и беженцам из РФ
10:34
Мать Шеремета высказалась о задержании подозреваемых в убийстве сына
10:33
"У Динамо нет команды": легенда клуба разнес игроков после матча с Лугано
10:19
Wizz Air планирует запустить рейсы из Европы в ОАЭ, Индию и Африку
10:06
Гент - Александрия: два ассиста Безуса и шедевр Мирошниченко в видеообзоре матча Лиги Европы Видео
10:00
Скандал в ВСУ: полковник Генштаба предложил "реинтеграцию" с боевиками Видео
09:54
Зеленский рассказал о "грехах" Порошенко
09:38
Тренер Александрии подытожил выступления команды в Лиге Европы
09:36
Дело Шеремета: полиция провела обыски у еще двоих волонтеров
09:33
Москву заставляют выполнять Минск: ЕС продлил санкции против РФ
09:20
Экономист сказал, когда в Украине может "скакнуть" прожиточный минимум
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять