Мать Шеремета высказалась о задержании подозреваемых в убийстве сына

Мать Павла Шеремета прокомментировала задержание подозреваемых в убийстве сына / Reuters

Мать журналиста Павла Шеремета - Людмила - сказала, что смотрела брифинг, на котором рассказывали о задержании подозреваемых в убийстве ее сына, и будто прикоснулась к чему-то омерзительному.

Самое страшное - чтобы не пострадали невинные люди, рассказала мать Шеремета в интервью Стране.

На вопрос, что ей подсказывает материнское сердце, собеседница ответила, что ее материнское сердце уже расстреляли.

"Но это исполнители (задержаны - Ред.)… Виновны они или нет, об этом только суд уже сможет сказать. А о заказчиках вообще речи не шло… А то, что я услышала… Я будто прикоснулась к чему-то омерзительному. Такой грязный язык…", - сказала мать журналиста.

Читайте такжеТолько три из пяти по делу Шеремета официальные подозреваемые - спикер МВДНапомним, Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года в результате подрыва авто. По данным экспертов, машина подорвана самодельным взрывным устройством.

Министр внутренних дел Арсена Авакова 12 декабря 2019-го сообщил, что фигуранты дела об убийстве журналиста задержаны.

Позже выяснилось, что задержаны военный, рок-музыкант, лидер группы Riffmaster Андрей Антоненко (самая известная песня - Тихо прийшов, тихо пійшов), волонтер и медик Юлия Кузьменко, а также доброволец Петр Киян и Яна Дугарь.

После этого состоялся брифинг относительно расследования дела об убийстве Шеремета. На брифинге сообщили, что следствие и эксперты пришли к выводу, что бомбу под авто Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко.