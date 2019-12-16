  1. Главная
  3. Мнения

США загнали сами себя в тупик в истории с импичментом Трампу

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

16 декабря 2019, 08:26

Любое решение будет плохим для США в целом.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото Reuters

На следующей неделе Сенат США будет заниматься импичментом Дональда Трампа.

Обвинения ему выдвинули по двум статьям:

  1. Злоупотребление властью (давление на президента Украины в своих личных политических интересах и склонение иностранного государства к вмешательству в выборы в США)
  2. Препятствование работе Конгресса (запрет чиновникам Белого Дома и членам правительства приходить по повесткам на слушания профильных комитетов)

За обе статьи обвинения проголосуют большинство Палаты представителей, которую контролируют демократы.

Затем черёд за Сенатом, в котором, в отличие от Палаты, доминируют республиканцы.

Глава республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл уже сделал ряд неоднозначных заявлений об импичменте.

Читайте такжеДемократы США нашли очередной повод для импичмента ТрампаВ частности, он заявил, что процедура будет проводиться в гармонии с позицией юристов Белого Дома (читай - команды Трампа), и что "наши позиции и позиции президента не будут отличаться".

А глава юридического комитета Сената, Линдси Грэм, убеждал журналистов, что сделает всё, "чтобы дело об импичменте умерло в Сенате", и закончилось побыстрее уже в январе "в пользу Америки".

Я считаю, что следующая неделя - она даже не столько об импичменте, сколько о будущем самой политической системы США.

Вот эти комменты в стиле "Америка = Трамп" и откровенный приговор импичменту ещё до начала официальных процедур свидетельствуют об институциональном кризисе в Штатах, о котором я писал ранее в одном из своих постов летом.

Обе стороны - и демократы, и республиканцы - перед сложным выбором.

Из-за того, что они - каждый со своей стороны - раскрутили этот вопрос в самых изощрённых и невероятных контекстах и формах, его уже не воспринимают всерьёз. И любое решение будет плохим для США в целом.

Если Сенат по-быстрому завалит импичмент и оправдает президента, тогда можно будет говорить о том, что этой институции уже нет в том виде, в котором она задумывалась отцами-основателями, призванная сдерживать президентскую ветвь власти. Республиканцы сохранят своего главного кандидата на выборы 2020 года, однако серьёзно "ушатают" систему сдержек и противовесов.

Читайте такжеПутин спасет Трампа от импичмента, а потом наступит адЕсли же они отстранят Трампа, то завалят свои же выборы 2020 года, зато покажут себя великими государственниками, способными, когда нужно, думать о стране и интересах населения, а не только о персональной политической выгоде или о личности конкретного президента.

Для демократов та же картина.

Убрать Трампа, значит "кинуть" порядка 40% населения, которые в него верят и не прониклись импичментом и обвинениями (в том числе потому что демократы очень спешили его объявить и даже не рассчитывали убедить эту часть народа), и довершить начатый процесс инструментализации самой процедуры в узких политических интересах, опять же, в глазах значительной части населения.

Не убрать Трампа - конец на выборах, потеря лица и, вероятно, месть со стороны переизбранного Трампа в 2020 году. Им долго нужно будет отмывать репутацию в глазах части населения, а их сторонники снесут нынешнее стареющее руководство партии.

В любом случае, получается только усугубление раскола в американском обществе, который ухудшился и проявился в новых-старых формах после прихода Трампа к власти в 2017 году.

Стремительно поляризующаяся политическая атмосфера в США окончательно топит коллективные национальное самосознание в пользу узких политических интересов. И что из этого победит - увидим на следующей неделе.

США Дональд Трамп Линдси Грэм президентские выборы в США Митч МакКоннелл
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:19
Псы, копы и пьяный прохожий: ночью в Киеве разыгралась сцена из артхаусного кино
09:18
В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и хвастался постом в СБУ - фото
09:11
Почему высказывания Дроздова вызывают такой резонанс мнение
08:56
Гороскоп на 16 декабря: кто встретит былую любовь, а кого ждут ссоры в семье
08:55
У Зеленского придумали, как улучшить отношения с Трампом - СМИ
08:39
Маг назвал лучший подарок на Новый год Крысы
08:26
США загнали сами себя в тупик в истории с импичментом Трампу мнение
07:57
В Сумах неизвестные в балаклавах напали на "слугу народа"
07:37
Дважды травили: Джулиани сделал сенсационное заявление об экс-генпрокуроре Украины
07:36
Украина не может конфликтовать с РФ, нам это не по карману мнение
07:00
Канада открыла двери для миллиона мигрантов со всего мира
06:59
Война с "соросятами" превращается в комедию мнение
06:32
Золотой маникюр зима 2020 – роскошный золотистый маникюр на Новый год 2020 фото Фото
06:27
Астролог рассказал, когда в Украине случится новый майдан
06:14
Привітання з Новим роком Щура та Різдвом Христовим – проза, вірші, листівки Фото
05:55
В моду 2020 вернулись сексапильные прически в стиле пин ап - свежие фото Фото
05:37
Труба обвинил Порошенко в интригах с отстранением его от должности главы ГБР
05:10
Выжать максимум: астролог раскрыла секрет удачи для родившихся в декабре
04:49
Гривна окрепнет: аналитик дал прогноз курса доллара на неделю
04:20
Легендарный сатирико-юмористический журнал перестанет выходить
03:51
Фанаты Макса Коржа в России подрались с полицией и чуть не сожгли Ледовый дворец Видео
03:27
Красивенные салаты на Новый год: как "умаслить" символ года 2020
02:59
Можно стать "Джокером": психолог предупредила любителей селфи о серьезной опасности
02:30
Украине не светит членство в НАТО и ЕС – немецкий политолог
02:12
"В середине января": союзник Трампа анонсировал смерть его импичмента
01:40
Из-за страха стать жертвой в Польше отвесили комплимент России
01:10
Доллар по 50: аналитик ошарашил прогнозом на 2020 год
00:45
Вопрос Крыма под запретом: стало известно, почему в Париже не говорили о судьбе полуострова
00:34
Ученые пояснили, какая пища поможет остановить гипертонию
00:19
16 декабря – какой сегодня праздник: что делать на Ивана Молчальника
15 декабря, воскресенье
23:58
"Е**ный нацист": в Испании прервали матч из-за оскорблений в адрес украинца Зозули Видео
23:40
Спели об отсутствии посадок: Зеленский сходил на концерт 95 Квартала
23:16
В ЕС раскритиковали конференцию ООН по климату: известно место Украины
22:55
"Бл*дь, где документы": пьяные женщины на Bentley устроили разборки с полицией
22:28
Ракетный эсминец США зашел в Черное море: впечатляющие фото Фото
22:10
Порнозвезда светанула грудью и телом на сексуальных снимках Фото
22:01
В Украину доставлен Вифлеемский огонь мира
21:46
"Путин смолчал": в Париже Зеленский заявил о претензиях на Крым – дипломат
21:31
Украинский ведущий пожелал исчезновения в Украине русскоязычных детей
21:30
"Обман и ненужные траты": астролог предупредил об ужасном периоде
21:06
В Украине резко упала добыча угля
20:53
"План Барбаросса": в Сети поглумились над лого 75-летия победы в РФ
20:28
"Я счастлива, как никогда": Ротару вышла на сцену в Москве в украинской вышиванке
20:20
Оружие Путина: экс-лидер Беларуси рассказал, что остановит войну на Донбассе
20:04
Дополнительная категория украинцев будет досрочно выходить на пенсию
19:30
Озвучены условия допуска спортсменов РФ к Олимпиаде 2020
19:01
В Токио открыли пятиэтажный Национальный стадион к Олимпиаде-2020
18:56
"Токсичные" герои: преемник Вятровича высказался о Бандере и Шухевиче
18:28
У Путина назвали условие продолжения транзита газа через Украину
18:09
Пресс-секретарь Вакарчука влипла в скандал после поста об арийской расе
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять