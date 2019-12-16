США загнали сами себя в тупик в истории с импичментом Трампу

Дональд Трамп / Фото Reuters

На следующей неделе Сенат США будет заниматься импичментом Дональда Трампа.

Обвинения ему выдвинули по двум статьям:

Злоупотребление властью (давление на президента Украины в своих личных политических интересах и склонение иностранного государства к вмешательству в выборы в США) Препятствование работе Конгресса (запрет чиновникам Белого Дома и членам правительства приходить по повесткам на слушания профильных комитетов)

За обе статьи обвинения проголосуют большинство Палаты представителей, которую контролируют демократы.

Затем черёд за Сенатом, в котором, в отличие от Палаты, доминируют республиканцы.

Глава республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл уже сделал ряд неоднозначных заявлений об импичменте.

Читайте такжеДемократы США нашли очередной повод для импичмента ТрампаВ частности, он заявил, что процедура будет проводиться в гармонии с позицией юристов Белого Дома (читай - команды Трампа), и что "наши позиции и позиции президента не будут отличаться".

А глава юридического комитета Сената, Линдси Грэм, убеждал журналистов, что сделает всё, "чтобы дело об импичменте умерло в Сенате", и закончилось побыстрее уже в январе "в пользу Америки".

Я считаю, что следующая неделя - она даже не столько об импичменте, сколько о будущем самой политической системы США.

Вот эти комменты в стиле "Америка = Трамп" и откровенный приговор импичменту ещё до начала официальных процедур свидетельствуют об институциональном кризисе в Штатах, о котором я писал ранее в одном из своих постов летом.

Обе стороны - и демократы, и республиканцы - перед сложным выбором.

Из-за того, что они - каждый со своей стороны - раскрутили этот вопрос в самых изощрённых и невероятных контекстах и формах, его уже не воспринимают всерьёз. И любое решение будет плохим для США в целом.

Если Сенат по-быстрому завалит импичмент и оправдает президента, тогда можно будет говорить о том, что этой институции уже нет в том виде, в котором она задумывалась отцами-основателями, призванная сдерживать президентскую ветвь власти. Республиканцы сохранят своего главного кандидата на выборы 2020 года, однако серьёзно "ушатают" систему сдержек и противовесов.

Читайте такжеПутин спасет Трампа от импичмента, а потом наступит адЕсли же они отстранят Трампа, то завалят свои же выборы 2020 года, зато покажут себя великими государственниками, способными, когда нужно, думать о стране и интересах населения, а не только о персональной политической выгоде или о личности конкретного президента.

Для демократов та же картина.

Убрать Трампа, значит "кинуть" порядка 40% населения, которые в него верят и не прониклись импичментом и обвинениями (в том числе потому что демократы очень спешили его объявить и даже не рассчитывали убедить эту часть народа), и довершить начатый процесс инструментализации самой процедуры в узких политических интересах, опять же, в глазах значительной части населения.

Не убрать Трампа - конец на выборах, потеря лица и, вероятно, месть со стороны переизбранного Трампа в 2020 году. Им долго нужно будет отмывать репутацию в глазах части населения, а их сторонники снесут нынешнее стареющее руководство партии.

В любом случае, получается только усугубление раскола в американском обществе, который ухудшился и проявился в новых-старых формах после прихода Трампа к власти в 2017 году.

Стремительно поляризующаяся политическая атмосфера в США окончательно топит коллективные национальное самосознание в пользу узких политических интересов. И что из этого победит - увидим на следующей неделе.