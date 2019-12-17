Китай поставил Путина на место

Китай мешает Путину поглотить Белоруссию / Фото: Белта

Путину опять не везет. После остановки строительства Северного потока и неопределенной нормандской встрече в Париже Кремлю опять не везет. Неприятность пришла не с Запада, а с Востока. Мало того, что Украина не хочет подписывать кабальный и невыгодный газовый договор с Россией и не боится военной угрозы вторжения на Донбассе, теперь и президент Белоруссии Лукашенко, обещавший 20 декабря сделать Путину "новогодний подарок" - сдать свою страну в аренду Кремлю, успел получить от Китая спасательный круг.

Китай, не побоявшись гнева Путина, выдал Белоруссии срочный кредит в 500 млн долларов. То, что должен был делать Кремль, в надежде заполучить до Нового года Белоруссию, сделал Пекин. Таким образом, "поглощение" Белоруссии Кремлем откладывается на неопределенный срок.

Читайте такжеКак Лукашенко оставил Путина с носомПикантность это резкого антироссийского шага Китая заключается в том, что срочный кредит был выдан Лукашенко без привязки к реализации какого-либо конкретного проекта и может быть использован Белоруссией по своему усмотрению.

Но самое главное в том, что теперь Китай будет заинтересован в персональной безопасности и сохранении личной власти президента Лукашенко. А это уже серьезная защита, для мечущегося в разные стороны, под давлением Москвы, Лукашенко. Теперь Путин, к 20 декабря, теряет мощный рычаг шантажа на президента Лукашенко в виде угрозы переворота в Минске и вынужден будет, либо временно отступить или идти на компромиссы с белорусским президентом. Москве придется договариваться о судьбе Белоруссии с Пекином или бросаться в очередную авантюру в центре Европы.