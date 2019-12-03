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Легкая жертва: зачем Путину аншлюс Беларуси

Тарас Чорновіл

Політичний аналітик, експерт із питань міжнародної політики, колишній народний депутат України

3 декабря 2019, 06:54

У Путина есть свои цели – он даже не скрывает, что видит своей шизофреничной миссией восстановление сначала Советского Союза, а потом всего восточного блока под единым руководством.

Россия, беларусь
Россия и Беларусь ведут переговоры по созданию единого парламента и правительства

Недавно посол Беларуси в РФ Владимир Семашко заявил, что Россия и Беларусь договорились о создании единого парламента и правительства в рамках объединения в Союзное государство. По его словам, об этом договорились лидеры двух стран, Владимир Путин и Александр Лукашенко и сейчас идет работа над дорожными картами по интеграции в Союзное государство.

Оглядываясь на происходящее между Россией и Беларусью, вспоминается практика аншлюса. Он касался Австрии, которая под влиянием Гитлера была включена в территорию Германии как неотъемлемая ее часть и полностью потеряла любые основы своей суверенности.

Этот же вариант аншлюса уже достаточно давно рассматривается и в России. И то, что происходит сейчас, не имеет ничего общего с процессами, которые происходили еще во время Бориса Ельцина, когда Беларусь попала под серьезное российское политическое влияние и стала частично вассальной территорией. Это не имеет отношения к тому, как создавались органы СНГ в Минске, которые придавали Беларуси некий гонор и показушность.

Читайте такжеЗверский аппетит Путина: почему Россия не ограничится захватом БеларусиСейчас все по-другому. Потому что во всех предыдущих схемах и вариантах, даже в тех, которые уже были реализованы при Путине – едином экономическом пространстве, таможенном Союзе – признавалась безусловной суверенность Беларуси. То есть она теряла часть своего суверенитета в целом ряде вопросов, в частности, в оборонной политике, теряла возможности маневра в международной политике, но никто не поддавал сомнению сам факт суверенности государства.

И когда создавалось понятие единого государства России и Беларуси, оно рассматривалось как конфедерация, то есть, объединения двух независимых государств, которые могут иметь сверхгосударственные образования, которые будут регулировать их деятельность. В том числе, была идея о том, что возможно появление парламента либо некая координирующая структура двух президентов, которая даст возможность управлять государствами из общего центра. Но и это не отменяло белорусского парламента, белорусского президента и не отменяло возможностей Беларуси строить свою собственную международную политику. Но то, что сейчас строят в Москве, все это напоминает аншлюс.

В данном случае, в Беларуси Лукашенко дает некие указания по противодействию, так как понимает, что он может потерять власть. Но у России сейчас есть много факторов влияния на Беларусь, которые позволяют нейтрализовать эти попытки. В частности, это колоссальное влияние в силовых структурах. Кроме того, все попытки Лукашенко по самостоятельной игре с Западом в силу отсутствия понятия прав человека в Беларуси, не увенчались успехом. Поэтому с их стороны никакого противодействия этому не будет – это не вооруженное нападение, которое бы заставило весь мир встать на уши. Это тихое поглощение и идея с единым парламентом означает, что Беларусь может свестись к уровню субъекта федерации.

Читайте такжеРоссийская операция "Аншлюс Беларуси" сорванаПри этом аншлюс Беларуси не является самоцелью для очередного срока Путина. В России давным давно стал понятным факт о том, если Путин захочет формально остаться президентом на еще один срок, то депутатам не составит труда изменить Конституцию. Если же он захочет поиграть в игру, в которую он играл с Медведевым, он поступит так, как и не будет проблемой переименовать государство в другой союз и стать формально главой этого союза.

Зачем это нужно России? У Путина есть свои цели – он даже не скрывает, что видит своей шизофреничной миссией восстановление сначала Советского Союза, а потом всего восточного блока под единым руководством. То есть, чего-то по образцу Российской империи с расширенной сферой влияния. И Беларусь в этом случае – самая легкая жертва. И вся эта идея – очередная попытка вбросить россиянам идею о восстановлении великой империи.

Сейчас все эти заявления – первый камень, целью которого является вызвать усталость в обществе. В самой России от идеи объединения не все в восторге, так как есть понимание того, что Россия вновь втягивается в новый круговорот имперской политики, которая всегда негативно бьет по населению.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

Россия Беларусь Тарас Чорновил Союзное государство
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