"Калининград – наша область": Лукашенко сделал смелое заявление

Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который предупредил Европу об опасности демократии, сделал громкое признание о Калининградской области Российской Федерации. По словам белорусского лидера, он всегда считал эту территорию своей.

"Подчеркну, почему наших калининградцев. И Ельцину, и новому президенту Владимиру Владимировичу часто говорю, что Калининград – эта наша область. Мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. И Путин говорит – я не против", – пошутил Лукашенко, передает Sputnik.

При этом он рад, что область осталась в составе РФ, иначе ее могла бы постичь судьба Крыма.

"Может и хорошо, что не сделали. Потому что Крым присоединили к Украине, а оказалось – неправильно сделали", – подытожил президент Беларуси.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился из-за того, что Москва каждый год выдвигает Минску новые условия, и пообещал не подписывать интеграционные документы с Россией.