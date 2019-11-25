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"Калининград – наша область": Лукашенко сделал смелое заявление

25 ноября 2019, 15:05

Президент Беларуси признался, что всегда считал Калининградскую область белорусской.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который предупредил Европу об опасности демократии, сделал громкое признание о Калининградской области Российской Федерации. По словам белорусского лидера, он всегда считал эту территорию своей.

"Подчеркну, почему наших калининградцев. И Ельцину, и новому президенту Владимиру Владимировичу часто говорю, что Калининград – эта наша область. Мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего, а не Россия. И Путин говорит – я не против", – пошутил Лукашенко, передает Sputnik.

При этом он рад, что область осталась в составе РФ, иначе ее могла бы постичь судьба Крыма.

"Может и хорошо, что не сделали. Потому что Крым присоединили к Украине, а оказалось – неправильно сделали", – подытожил президент Беларуси.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился из-за того, что Москва каждый год выдвигает Минску новые условия, и пообещал не подписывать интеграционные документы с Россией.

Россия Беларусь Крым Александр Лукашенко Калининградская область
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