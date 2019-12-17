Запрет сериала Слуга народа сыграл с Путиным дурную шутку

"Путин - хубло?" / кадр из сериала Слуга народа

Ничуть не менее регулярно сообщений о катастрофах, пожарах, затоплениях и прочих ставших почти бытовыми событий приходят сообщения из совершенно иной сферы - сферы медийной. Каждый день приносит новости о том или ином факте цензуры, причем зачастую именно запрет становится поводом для интереса к запрещенному контенту. Вполне возможно, что ужесточение цензуры как-то прямо связано с числом катастроф, которые посещают нашу страну все чаще и чаще.

Запрещенный к показу сериал Слуга народа ТНТ, где обыграли известное всем народное прозвище нашего Всего "Путин хубло". Не будь запрета, возможно, и этот обыгрыш прошел бы совершенно незаметно, но эффект Барбары Стрейзанд сработал так, как и был обязан сработать - запрещенный фрагмент стал самодостаточным мемом, усилив эффект этой вполне тривиальной шутки, а Ютуб заполнен запрещенным фрагментом на множестве каналов.

Читайте такжеПосле разгрома Путина пропагандисты-мудозвоны захлебнулись желчьюНе успел подзабыться этот эпизод - запретили к показу сериал "Эпидемия", где в пятой серии была показана сцена расстрела мирного населения бойцами Росгвардии по подозрению в том, что это население является носителем некого опасного вируса. Население не согласилось с ролью киевских евреев из Бабьего Яра и перебило карателей. Что опять-таки неудивительно: летом мы убедились, что боец Росгвардии - существо предельно нежное и валится оземь от тяжелого взгляда из-под бровей, а бумажный стаканчик вообще фатален для его здоровья. Что говорить о более серьезном оружии вроде дреколья или обрезов - тут десять гражданских завалят дивизию Дзержиского. И завалили, кстати. В сериале. Что и послужило причиной свирепого закрытия проекта. И снова-здорово, так как даже в трейлере сериала уже было понятно, что что-то подобное будет по ходу сюжета. Либо наше идеологическое гестапо прошляпило, либо мозги включились уже после того как. Впрочем, как раз последнее - это норма для всей этой публики.

С перепугу из эфира какой-то очередной бесчисленной музыкальной премии изъяли слово "протест" из одной песни. И снова - не будь цензуры, мало кто и в курсе был бы, что этот концерт вообще проходил, где музыканты произнесли запретное слово. Теперь знают все.

Вообще, тупость и интеллектуальная деградация наших чиновников изумляет. Что ни день - то новый подарок на ниве пропаганды и борьбы за патриотизм.

Кстати, психологически это одна и та же картина - если чего-то не видно, то того вроде бы нет. Цензоры, запрещающие страшное, действуют по тому же принципу - если запретим, закроем фанерой, замажем - то этого и не существует. Солипсизм какой-то. Только вообще-то это на самом деле чистой воды инфантилизм. Взрослые мужики и тётеньки бальзаковских лет с сознанием 3-летнего ребенка: если я спрячусь в домике, то у меня все будет хорошо.