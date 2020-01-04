Зеленскому пора трезветь: что ждет Украину на международной арене

В отношениях Украины с Западом наметилась инерция / Reuters

В отношениях с Западом, на самом деле, трудно говорить о каких-то достижениях, потому что сохраняется определенный момент инерции. За последние пару лет для европейцев стало правилом хорошего тона повторять фразу о том, что мы поддерживаем Украину и не отказываемся от ее поддержки ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах.

Кроме того, также действует инерционный принцип, который сейчас дал определенный эффект - на фоне появления негативных оценок Украины и украинской политики, все же есть решение об увеличении Украине военной помощи. Это тоже положительный для нас момент, учитывая то, что это стало одним из оснований для большого скандала в США.

Но слишком радоваться здесь не стоит. Зная политическую кухню в США, это можно легко объяснить. На самом деле, так спокойно голосования по импичменту прошло потому, что с одной стороны, сыграл роль сам скандал. Трамп реально шантажировал подчиненных, чтобы не оказывать военную помощь Украине, а предоставить ее только в обмен на обвинения против Байдена. И сейчас республиканцам очень важно отделиться от этого и продемонстрировать, что они не имеют к этому отношения, ведь их партия как поддерживала, так и поддерживает Украину. Демократам также важно не отстать, чтобы их не обвинили в фальши и политической конъюнктуре.

Читайте такжеГлавное событие 2019 года - прощание с шоколадным тупицейМы имеем определенную заинтересованность США в обеих ее партиях только до того момента, когда окончательно незаконченная история с импичментом. Для нас это плохо, поскольку эта заинтересованность закончится довольно скоро - после голосования в верхней палате Сената США.

Двухпартийная поддержка США была выстроена благодаря тому, что ранее удавалось играть на противоречиях и добиваться от тех и других нейтрализации неприятной для нас позиции президента США, чего не удавалось сделать во время правления Обамы.

Сейчас поддержка обеих партий утрачена полностью - республиканцы понимают, что этот разговор Зеленского с Трампом и стал основанием для того, чтобы демократы начали раскручивать тезис об импичменте.

Поскольку республиканцев в Сенате большинство, они сейчас сконцентрированы вокруг Трампа так как поняли, что эта ситуация – для них вызов. С другой стороны, у демократов также есть много вопросов, в частности потому, стоило ли вообще ввязываться в историю с импичментом, которая мобилизует их конкурентов. Кроме того, для самих демократов президент Украины сейчас фактически является врагом, поскольку он не совсем откровенно согласился подыгрывать борьбе против Байдена.

Поэтому Трамп, скорее всего, останется в должности. И именно в этот момент мы перестанем быть интересными для США и разыгрывать положительную роль Украины будет уже не нужно. Нас будут вспоминать только в том случае, когда это будет выгодно США - например, в случае ужесточения санкций в отношении Северного потока-2. Других перспектив я не вижу - ситуацию, точнее контроль за ней, мы потеряли очень надолго.

Читайте такжеИсторическая победа ЗеленскогоКогда интерес США к нам угаснет, мы, прежде всего, потеряем заместителя в переговорной позиции с Россией, в частности по нормандском формате. Также позиция США - это фактор давления на всех партнеров по НАТО по части санкций против России. И сейчас она будет концентрироваться лишь на тех санкциях, которые выгодны им.

Что касается военной поддержки, которую мы получаем, то в следующем году она также остается. Это определенная традиция в рамках сдерживания Российской Федерации.

Также мы потеряли важный фактор отношений с Америкой, при которых о нас без нас раньше на договаривались. Сейчас Трамп напрямую с Путиным договариваются об Украине, но никоим образом даже не информируют об этом украинскую власть, не говоря уже о согласовании позиций. К тому же, Трамп достаточно четко сказал Зеленскому, чтобы он договаривался с Путиным самостоятельно и ему не стоит ожидать, что кто-то сделает это за него.

Франция и Германия давали нам столько, сколько мы из них выжимали. В том же нормандском формате все решения продавливались - перед этим были целые серии переговоров, предыдущие заседания нормандского формата очень трудно готовились. И даже те встречи, которые после 2016 не происходили, по ним все равно шел переговорный процесс и даже без формальных встреч в нормандском формате, Франция и Германия выполняли определенные действия по давлению на Россию. После ухода Олланда, для нас возникла неоднозначная ситуация. Макрон совершил эпатажные выпады против Путина, потому что он знал, что Путин открыто поддерживает его оппонентку Марин ле Пен, а спустя время начал потихоньку подыгрывать России, но при этом не переходя к открытым пророссийским тезисам. И это обеспечивало нам определенную страховку.

Сейчас этого нет - все обещания по Донбассу и Украине в целом Макрон озвучивал еще Порошенко. Но поскольку власть в Украине изменилась, то Макрон, вероятно, почувствовал свободу от этих обещаний.

Читайте такжеВечный Путин: чего на самом деле стоит опасаться УкраинеПроблема тут не совсем в Зеленском, а скорее в том, что ему не удалось выжать из Макрона определенные гарантии. Он разговаривал с ним еще до президентских выборов и Макрон, вероятно, еще тогда понял, что этот президент давить на него не будет.

Меркель, напротив, продолжает отстаивать интересы Украины. То, что Украине удалось согласовать в нормандском формате, удалось во многом благодаря Меркель. Она до сих пор активно отстаивает старые правила игры и требует соблюдения европейских правил о том, что агрессор должен быть наказан, обязательства должны выполняться и т.п.

То, что необязательно для Макрона, для Меркель является сутью ее мировоззрения и именно этим объясняется ее жесткая позиция. Но Меркель очень обидчивый и амбициозный человек. Сейчас мы фактически имеем не столько поддержку со стороны Германии, сколько желание Германии компенсировать тот отступ, который они сделали от своих принципов по Северному потоку-2 определенным политическим прессингом на Россию.

Пока момент давления на Путина играет нам на пользу. Но я не уверен, что новое руководство Германии будет очень интересоваться Украиной, потому что Германия уже перестала рассматривать Украину как потенциального члена Европейского союза и НАТО, также не является для нас позитивом.

Кстати, что касается НАТО, то надо понимать, что Украине, чтобы отвоевать определенные площадки, надо было серьезно отстаивать каждый пункт. Ведь ситуация такова – например, есть договоренности НАТО и Евросоюза с той же Македонией, которая имеет уладить вопрос с Грецией и беспрепятственно получить членство в НАТО и получить зеленый свет относительно членства в Евросоюзе в качестве официального кандидата с конкретным планом действий, выполнив который она может стать членом ЕС. Макрон это заблокировал, поскольку он не заинтересован в расширении Евросоюза и НАТО. Он не хочет расширения, потому что ищет понимания с Путиным, и при таких обстоятельствах Украина стоит вести сильную политику с Францией.

Сейчас я не могу прогнозировать субъектности жесткости и принципиальности Украины в отношениях с Россией. Россия выстраивает определенную политику в отношении Украины, причем делает она это очень умело, не всегда кнутом, но и пряником. И своими действиями Россия фактически поощрила нас к новому соглашению с Россией, потому что если раньше это сотрудничество носило эпизодический характер или было в виде остаточных явлений, то сегодня Украина снова начинает разворачивать это сотрудничество.

Читайте такжеПочему я завидую украинцамНо Россия ничего, кроме кратковременных экономических выгод нам не обещала, а недавнее заявление Путина об исторической принадлежности Причерноморья России вовсе можно расценивать как посягательство на территориальную целостность.

Сейчас мы стали очень осторожными в отношении РФ и избегаем жестких заявлений. И эти вещи вызывают непонимание того, что будет дальше - Зеленский продолжает верить Путину и думает, что он честный добропорядочный политик или Зеленский начинает трезветь и понимать, что Путин подводит его под монастырь, ведь для последнего будет только лучше, если в Украине начнется новая революция. И чем скорее Зеленский разберется в этом, тем лучше будет для Украины.

Тарас Чорновил, Политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда