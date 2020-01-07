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Как Путина и Меркель заставили пойти на поклон к Трампу

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

7 января 2020, 10:33

Что бы ни решили Путин и Меркель по Северному потоку-2, окончательный вердикт остается за Штатами

Меркель, Путин
Ангела Меркель и Владимир Путин обсудят судьбу СП-2 / Reuters

11 января в Москву прилетает Меркель. Повестка заявлена обширная, но ключевой вопрос, конечно - перспективы Северного потока-2. Имиджевый удар по Путину и Газпрому Меркель, конечно, переживет - это проблемы дикарей-индейцев, но у шерифа появились и свои проблемы в связи с крахом проекта. Слишком активно Меркель продавливала его, вплоть до крайне жесткого конфликта с бундестагом в ноябре 19 года, чтобы провал проекта не сказался на ее положении.

Проблема, стоящая перед переговорщиками, очевидна: к маю 20 года, когда заканчивается срок индульгенции, выданной Северному потоку-2 бундестагом, проект не будет завершен. Ни при каких обстоятельствах. Напрашивающееся решение - продлить разрешение Читайте такжеИсторическая победа Зеленскогобундестага, выводящее СП-2 из-под действия Третьего энергопакета - выглядит рискованным. США могут ввести санкции уже всерьез, и против самой Германии. Но если СП-2 и будет когда-то достроен, то в таком случае он неизбежно подпадет под нормы, ограничивающие его эксплуатацию пятьюдесятью процентами мощностей, что делает весь проект бессмысленным. Это на самом деле крайне неприятная ситуация, выхода из которой пока нет.

Видимо, Меркель едет с какими-то вариантами размена чего-то на что-то, потому что иначе запустить СП-2 просто будет невозможно - Штаты создали очень прочный задел угроз, с которым сделать ничего нельзя. Нужно договариваться.

Проблема всех этих переговоров известна: что бы ни решили Путин и Меркель, окончательный вердикт остается за Штатами. Именно они могут окончательно похоронить Северный поток-2 или немножечко ослабить удавку. В обмен на что-то нужное им.

Россия США Германия Ангела Меркель Владимир Путин Северный поток-2 Эль Мюрид
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