Россия вчистую проиграла газовую войну

РФ проиграла Европе газовую войну / atn.ua

Это означает лишь то, что вырвать хотя бы ничью (то есть, сохранить долю рынка) для него будет практически неразрешимой задачей. Про победу сегодня говорить могут лишь в телевизоре, но там-то просто отрабатывают зарплату.

Можно однозначно констатировать, что вся крайне идиотская затея с обходом Украины провалена напрочь. Из 90 млрд кубометров, которые должны были заместить обходные газотранспортные системы, запущена только одна - Турецкий поток. При этом транзит по ней подается лишь в Болгарию и Румынию (Румынию - частично) в объеме примерно 3-4 млрд кубометров в годовом измерении, а с турецким рынком ситуация еще хлеще: можно ожидать, что в 2020 году Турция импортирует порядка 15 млрд кубометров российского газа, объем которого фактически эквивалентен мощности "Голубого потока", построенного еще в 2003 году. То есть - любые объемы, пущенные по Турецкому потоку, будут попросту перераспределены и не поданы в трубу Голубого потока. Баланс - ноль.

Читайте такжеКак Украине удалось выиграть переговоры по газуОднако гораздо более катастрофическая ситуация на севере - с Северным потоком-2. То, что Путин клятвенно пообещал запустить его в конце этого года-начале следующего, можно смело пропускать мимо ушей. Путин, как известно, за свои слова не отвечает вообще. Хорошо еще, что он поостерегся клясться честью офицера, как с пенсиями. Или не стал рассказывать про спины женщин и детей, за которыми он будет прятать российскую армию. Вот просто пообещал построить и всё. И можно сразу забывать.

Проблема СП-2 даже не в том, что пока неясно, кто именно будет его достраивать и в какие сроки. Проблема имеет временное измерение. Европа уже сейчас получает избыточные объемы газа, которые пока востребованы по причине стремительного падения цен. Однако в 2020 году может произойти окончательное насыщение рынка, когда любое падение не сможет продать весь привезенный газ. Установится равновесие. И оно установится без Северного потока-2. Поэтому ввод в строй СП-2 в 21 году (а это, будем говорить прямо, пока бабушка надвое сказала) может привести лишь к повторению истории "турецкой" трубы Турецкого потока - газ по СП-2 пустят, но только за счет снижения подачи по другим системам. Украинской, к примеру, хотя Украина уже подстраховалась и заключила обязывающий договор с принципом "качай или плати". Газпром может вообще теперь ничего не прокачивать через украинскую территорию. Но 170 млн долларов транзитного платежа ежемесячно вынь и положь. И отдай Нафтогазу.

Читайте такжеСколько украинцы будут платить зимой за газИзбыток мощностей, которые не будут задействованы уже никогда, поставит вопрос об их окупаемости. Этот показатель вообще недостижим ни у какого нового проекта Газпрома - все они рассчитывались на кратно большие объемы при кратно большей цене на газ. А затраты включают в себя не только прокладку всей инфраструктуры, но и все потери, которые понес Газпром помимо строительства. Это и утилизированные трубы Турецкого потока из выпавших из проекта двух непостроенных труб, это и коридор с Ямала, проложенный до Анапы, который тоже был рассчитан на совсем другие объемы - 63 млрд кубометров при том, что даже 30 млрд, скорее всего, не будет никогда. Это и убытки Северного потока-2. Ну, и Силу Сибири не забываем - тот проект еще ждет своего художника, потому как рационально и без соответствующих выражений описать его точно не получится. Здесь справится только кто-то талантом не ниже чем у Тарантино.

И всё это - лишь то, что мы имеем на начало 2020 года. Дальше будет тоже не сильно веселее. Переизбыток газа будет дополнен проектом EastMed из Восточного Средиземноморья в Грецию и далее в Италию. 10 миллиардов кубометров (а в перспективе 20 млр) - не баран чихнул. Если к фестивалю присоединятся еще и дополнительная творческая массовка в лице Туркмении и Казахстана через Транскаспий (что пока выглядит весьма гипотетически, но кто мог себе сегодняшний расклад представить еще два года назад?), то ситуация станет окончательно аховой. Не стоит забывать, что второй российский рынок в Европе - Турция - уже утратил свое значение и переместился на третье место, так как турки упорно сокращают российский импорт, заменяя его закупками СПГ. Мало того - Турция, пользуясь своим практически неубиваемым статусом единственного транзитера России на юге, выколачивает из Газпрома скидки на газ сверх сегодняшних, и без того предельно нескромных. И выколотит, сомневаться не приходится. Как только это произойдет, российский газ по совсем смешной цене будет перенаправляться в трубу ТАНАП, откуда он будет попадать в Италию, закрывая южно-европейское направление для любых поставок Газпрома, который должен будет конкурировать со своим же газом, но теперь уже с турецкой маржой. Газ, конечно, по происхождению будет российским, но прибыль от него - уже турецкой.

Читайте такжеЕсть ли "зрада" в переговорах Украины и России по газуПрихлопнет всё это сверху бетонной плитой цена на газ, которую прогнозируют к середине 21 года на уровне 90 долларов за 1000 кубометров. То есть, в потора раза ниже сегодняшней. Которая и без того выглядит совершенно неприлично низкой. И в таких условиях при сжимающемся спросе на российский газ Газпрому нужно будет как-то отбивать имеющиеся убытки, которые по разным оценкам достигли весьма впечатляющей величины в 40 с лишним миллиардов долларов.

В общем, кромешное настоящее грозит перейти в полностью беспросветное будущее. Газовая война в Европе Газпромом уже проиграна. Технически выход всегда есть - у друзей Путина есть безотказное российское население, которое с радостью затянет пояса и станет платить за газ в два-три-пять раз больше чем сегодня. Ну, придется куда-нибудь ввести войска, да и летчики в Хмеймиме не просто так учения проводят по бомбометанию по жилым кварталам. Опять же - имеется такой безотказный инструмент, как частные наемники, которые пока тренируются на сирийцах-ливийцах, но какая в сущности, разница, кому именно они будут кувалдами ломать руки с последующим распятием и сожжением - туземцам на Ближнем Востоке или невосторженно мыслящему глубинному народу в России? Руки-то у всех одинаковые.

Но так можно закрыть лишь существующие дыры, что делать с возникающими новыми - неизвестно. Если кто-то полагает, что эта проблема лично его не слишком касается и она где-то там, то ему в очень скором будущем придется столкнуться с тем, что он сильно ошибся. И не в свою пользу.

Пока у российского ворья получается неплохо только одно - воровать. Как только они начинают имитировать эффективных бизнесменов или политиков-государственников, так получается что-то совсем неприличное. Пока все их провалы оплачиваем мы стабильным ухудшением своего положения (стабильность в России выглядит так и не иначе), у них имитация будет прокатывать. Но когда оплачивать будет уже нечем (и некому), то все сразу станет ясно, как божий день.