  1. Главная
  3. Мнения

Минкульт пытается сделать подконтрольными все СМИ сразу

Алеся Бацман

журналист

17 января 2020, 14:27

Даже сегодня существуют такие пятна для репутации, которые невозможно вывести.

Владимир

Бородянский
Владимир Бородянский / Лига.нет

представил законопроект о дезинформации. Для точности его лучше было бы назвать законопроект о запрете на профессию журналиста.

Пройдемся коротко по основным пунктам.

  • Создается офис уполномоченного по вопросам информации. Его назначает Кабмин.
  • Создается журналистская ассоциация, единственная в стране структура, которая может выдать или забрать пресс-карту профессионального журналиста. Из кого создается ассоциация: ОО "Национальная ассоциация медиа", Ассоциация "Индустриальный телевизионный комитет", Украинская Ассоциация медиа-бизнеса, АТ "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", ОО "Комиссия по журналисткой этике", Национальный союз журналистов Украины, предприятия, которые входят в систему госиновещания.
  • За дезинформацию предусмотрено наказание: штрафы до 2 тысяч минимальных зарплат и тюрьма до семи лет.
  • СМИ должны будут получать "Индекс доверия".

То есть, по сути, что мы имеем. Государство в лице уполномоченного берет, например, расследование, рассказывающее о воровстве в оборонке, называет это дезинформацией, которая является угрозой национальной безопасности, и требует снять и извиниться, а в противном случае, наш самый честный суд в мире штрафует журналистов на 400 тысяч долларов или сажает в тюрьму на 7 лет.

Странно, что Порошенко не додумался до этого гениального законопроекта, Денис Бигус мог бы уже второй год за решеткой отбывать, а Петр Алексеевич, скорее всего, – второй президентский срок на Банковой.

Журналистов делят на два сорта. Те, которые согласились соответствовать всем требованиям и критериям, инициированной государством Ассоциации, и получили пресс-карту "профессионального журналиста", и на тех, кто туда вступать не хочет, считая, что журналистика – свободная профессия.

Знак качества для СМИ в виде "Индекса доверия" даже обсуждать не хочу. Очень комсомольскими значками и галстуками пахнет…

Одно радует, пока, судя по всему, процедуры в документе выписаны очень туманно, что позволит цепляться за юридическую казуистику и не выполнять драконовские нормы.

Читайте такжеВсе, кто проголосует за проект по СМИ - политические трупыОбсуждать и улучшать законопроект министерство предлагает журналистам чуть больше месяца. После этого – в Раду.

У меня есть один совет народным депутатам - если вы не хотите быстро и навсегда "прославиться", не голосуйте за этот документ. Даже сегодня существуют такие пятна для репутации, которые невозможно вывести. Поверьте, слава тех, кто кнопкодавил за законы 16 января, покажется междусобойчиком на лавочке по сравнению с тем, какую долю журналисткой "любви" получат проголосовавшие за инициативу Бородянского. Уверена, что даже в нашем разрозненном журналистском сообществе, есть темы, которые объединят практически всех. Хотя бы из чувства самосохранения.

Вместо того, чтобы способствовать созданию рынка рекламы, который позволит качественной независимой неолигархической журналистике занять доминирующее место в стране, власть пытается сделать подконтрольными все СМИ.

Ну и аксиома. Власть, которая работает на благо народа, уважает журналистов и видит их своими союзниками. Власть, которая не собирается делать ничего хорошего для своей страны, боится журналистов и нападает на них.

Я не знаю ни одну власть ни в одной стране мира, которая бы, объявив войну журналистам, выиграла ее.

Минкульт законопроект Алеся Бацман Владимир Бородянский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:47
"Очистить Украину от русскоязычных детей": в РФ зашкварились из-за украинского языка
15:42
Макгрегор - Серроне: где смотреть и прогноз на бой UFC 246 Видео
15:39
Меган Маркл позвали на работу в порно индустрию
15:17
Ксения Пунтус сделала официальное заявление: впервые после травмы
15:16
"Никогда не признаем": США жестко высказались по санкциям против РФ
14:50
"Катастрофические последствия": экс-министр назвал главные провалы Гончарука
14:42
"Ошибка" из-за "нервозности": в РФ цинично "обвинили" США в трагедии самолета МАУ
14:41
Сериал Лучше Звоните Солу закрывают: все подробности
14:31
Политолог назвал два пути развития ситуации с отставкой Гончарука
14:27
Минкульт пытается сделать подконтрольными все СМИ сразу мнение
14:16
Прослушка Гончарука: Зеленский потребовал найти причастных к записи
14:15
Все, кто проголосует за проект по СМИ - политические трупы мнение
14:07
Сериал Папик в России: дата выхода, как смотреть, какой канал
14:01
СМИ узнали о повышении Кадырова: назван возможный новый пост
13:58
"Братский народ": в РФ "зашкварились" из-за отставки Гончарука
13:53
Лавров разразился "приказами" для Украины из-за выборов на Донбассе
13:46
"Президент помилует": в Сеть слили переписку "слуг народа" об отставке Гончарука
13:37
Найсмачніша голодна кутя 2020: рецепт головної страви на другий Святвечір Видео
13:36
"В истерике и со слезами": Полякова потеряла документы и застряла на границе
13:32
"Адский треш": Минкульт собрался поставить на колени СМИ с помощью нового закона
13:27
Курс доллара: украинские бизнесмены дали прогноз на 2020 год
13:25
Premier FOOD стала лучшей компанией года по версии Всеукраинского отраслево-аналитического центра новости компании
13:21
Чем закончится скандал с отставкой Гончарука мнение
13:19
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сговор и внушительный доход
13:17
Дембель, Бармалей и Superman: опубликованы самые нелепые именные автономера украинцев
13:12
Адвокат Парнаса "слил" видео, подтверждающее ложь Трампа Видео
12:46
Меган Маркл исключили из королевской семьи Видео
12:41
Героя секс-скандала Яременко сняли с международного комитета: кто вместо него
12:36
Журналист раскрыл, как Зеленский и Слуга народа ответят на отставку Гончарука
12:35
Почему Гончарук останется в кресле премьера мнение
12:34
"Чья это ошибка": Пристайко рассказал, получит ли Украина черные ящики самолета МАУ
12:20
Отставка Гончарука: эксперт поймала премьера на хитрости
12:18
В Слуге народа определились с голосованием по отставке Гончарука
12:18
Недолгие проблемы: в НБУ отменили ограничение на переводы со счетов ФОПов
12:05
Гуф на грани банкротства: что случилось
12:05
"Информатаки и манипуляции": Гончарук объяснил свою отставку Видео
11:43
"Ты, пи*дюк, бл*дь": в Одессе пьяная торговка обматерила покупателя из-за украинского языка Видео
11:41
"Был у президента": стали известны новые подробности о пленках Гончарука
11:41
"Обидеть шмару": жена Морозюка развратно показала зад и высказалась о мужиках
11:19
В Слуге народа объяснили, почему Гончарук ошибся адресом с заявлением об отставке
11:10
"Работаем дальше": стало известно, подпишет ли Зеленский отставку Гончарука
10:58
"Прилетает жестко": в Кабмине оценили отставку Гончарука
10:45
Комитет Рады принял решение о судьбе Бабак: что дальше
10:41
"Роковая ошибка": эксперт объяснил, зачем Гончарук подал заявление об отставке
10:33
Капля под монолит власти, или Что вскрыли "пленки" Гончарука мнение
10:29
В Конгресс США внесли важную резолюцию по Украине
10:23
"Слово за президентом": Арахамия оценил отставку Гончарука
10:20
"Голос из унитаза": Ницой разнесла прихвостня Януковича за "булькание из канализации"
10:19
Названы возможная дата отставки Путина и самый вероятный преемник Видео
10:17
Жити по-новому: почему украинские заробитчане массово возвращаются из Польши
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять