ОВГЗ, земля, распродажа: с чем Украина поехала в Давос

Давос форум / Reuters

К нынешнему форуму в Давосе. В рейтинге индекса глобальной конкурентоспособности, который рассчитывается Всемирным экономическим форумом, наша страна опустилась на две позиции и оказалась на 85 месте из 141 стран.

Тут следует сказать, что те страны, которые не входят в топ-50 - зачастую воспринимаются инвесторами как экономические лузеры. И здесь интересно было бы узнать мнение наших "грантовых" чиновников, так любящих маркеры успешности в виде KPI, и возводящих места в международных индексах и рейтингах в абсолют.

Наибольшее снижение в компонентах рейтинга конкурентоспособности зафиксировано в таких разделах как: финансовая система - падение на 19 ступеней (136- место) и медицина - падение на 9 позиций (101-е место). А это как раз именно те направления, которые согласно заверениям прошлой власти "реформировались" лучше всего.

Читайте также"Настало время": Зеленский в Давосе сделал дерзкое предложение ЕСВ таком случае, почему "самая стабильная банковская система за годы независимости" получила такую низкую оценку в части ее конкурентности (может потому, что 60% ее сосредоточено в 4 госбанках и приват продолжает выполнять роль "проблемы будущих периодов"?). И медицинская реформа явно не может похвастать мировым признанием (может все из-за того, что население отсекли от "бесплатных" услуг, не дав ему даже модель доступной страховой медицины?). И винить злых "попередников" уже как бы не камильфо: рейтинг охватил период, когда "реформы были в самом "соку".

Кстати, нынешняя власть заявила о полной приверженности прежним "реформам", что в части медицины, что в части финансовой системы. Вспоминаю слоган Януковича в Давосе: "Увімкни Україну". Наша власть никогда не озадачивалась такой "мелочью" как соответствие формы и содержания. В нынешнем году очередная вывеска в виде: "креативность, инновации, возможности" (кстати, в разделе "инновации" наша страна упала на две позиции).

Полный разрыв шаблона, когда страна, делающая ставку на креативность, встречается на полях саммита с кредитором - МВФ, а во внутренней политике - уничтожает промышленное ядро и науку как два системных полюса спроса и предложения инноваций...

Зато премьер Алексей Гончарук постит фотку "два самых молодых премьер-министра" с главой правительства Финляндии, забывая упомянуть, что ее страна на 11-месте рейтинга.

Хотя с другой стороны, ну что они могли написать в виде нового месседжа? "ОВГЗ, земля, распродажа"? Так это и так все знают. Главное, что бы не было слова "диджитализация". А то после "казуса Кличко", если бы и "новые лица" не выговорили, то гости форума подумали бы еще, что у наших политиков - это "врожденное"....