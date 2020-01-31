Как Нафтогаз снова всех "развел" понижением цены

Нафтогаз / фото: investgazeta.net

Кабинет министров Украины принял новое постановление №17 от 24 января 2020 г. о регулировании и установлении цены на газ. Теперь цена газа для потребителей рассчитывается согласно цен на газ на газовой бирже TTF (Нидерланды). Нафтогаз Украины установил цену природного газа для нужд населения и производителей тепла в январе 2020 года на уровне 4,65 грн за 1 куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами). Конечная цена газа для потребителей может составить 6000-6500 грн. за 1000 куб. м.

Правительство Гончарука и Нафтогаз во главе с Коболевым пытаются организовать выполнение обещания президента Зеленского о снижении тарифов на газ и тепло для населения. Известно, что после решений правительства в декабре 2019 года о так называемое снижение тарифов на тепло и установления гарантированной цены на газ для населения президент Зеленский остался недоволен минимальным эффектом от таких шагов. То есть, прежде всего речь идет о политическом решении снижения цены на газ как выполнение предвыборных обещаний. И Нафтогаз и его председатель Андрей Коболев выступают инструментом в руках Зеленского.

Читайте также"Какого х*я!" Советник Зеленского возмутился из-за цен на газ в январеВ то же время, цена на газ в ЕС объективно снижается вследствие теплой зимы и минимального текущего использовании газа в ЕС, рекордных запасов газа в подземных хранилищах ЕС, решение конфликта Украины и России и подписание транзитного договора. Поэтому в этом нет заслуги Зеленского, Гончарука, Нафтогаза или Коболева.

Нафтогаз Украины фактически не будет покупать газ в Нидерландах. Нафтогаз будет продавать населению и ТКЭ газ, который находится в подземных хранилищах Украины, а также газ, который добывается в Украине.

Поэтому стоит еще раз напомнить, что цена на газ для населения или 8500 грн, или 6500 грн - является завышенной. Реальная цена газа, который должен поставляться населению составляет не более 4000 грн.

Поэтому правительство Гончарука продолжило негативную практику предыдущих правительств о продаже газа собственной добычи по цене газа в Нидерландах. Ранее была формула Дюссельдорф плюс (немецкая газовая биржа NCG), а сейчас будет формула Амстердам плюс (голландская газовая биржа TTF).

Нафтогаз еще раз подтверждает отсутствие рынка газа и свой монополизм. Ведь Нафтогаз снижает цену на газ, находящийся в подземных хранилищ и который компания закупала в 2019 году по высшей средней цене. Поэтому Нафтогаз будет работать в убыток для того, чтобы выполнить поручение президента Зеленского. Фактически Нафтогазу пора признать, что население Украины последние 5 лет переплачивает за газ, который называют европейским, но который добывается в Украине.

В то же время, в правительстве ссылаются на правило импортного паритета, когда цена газа собственной добычи приравнивается к цене европейского газа. Такое возможно в случае дефицита собственного газа для потребителей. В 2019 году года дочерняя компания Нафтогаза Укргаздобыча во главе с Андреем Фаворовым снизила добычу собственного газа. И официальная позиция руководителя Укргаздобычи заключается в том, что добычу нужно снижать и ориентироваться на поиски дешевого импортного газа. То есть, Фаворов продолжает практику искусственного снижения добычи газа в Украине для формирования ситуации на рынке, когда импорт газа для населения и ТКЭ будет необходим. Не трудно догадаться, что дешевый газ будут искать в Амстердаме. Однако, потребители еще могут почувствовать недостатки такой формулы, когда цена на бирже поползет вверх.