Почему Европа окончательно предала Украину

Северный поток-2 для Европы оказался важнее поддержки Украины

Завершая свою каденцию на посту Председателя Еврокомиссии известный алкоголик Жан-Клод Юнкер, с сожалением признал, что "Европа пока еще не смогла решить украинский вопрос" и он передает эту проблему новой команде.

Редкий болван! Европа не может решить украинский вопрос с момента татаро-монгольского нашествия, когда этот вопрос возник впервые.

Украинский вопрос не имеет окончательного решения, как не имеет окончательного решения, например, еврейский вопрос и другие вечные вопросы. Все подобные, как говорят " прОклятые вопросы" могут иметь только временное решение.

Но почему, в самом деле, ЕС, который активно стимулировал бунты и помогал свергать власть Януковича, оказался беспомощным и сейчас, по сути, предал Украину, отказал ей в интеграции в ЕС и НАТО и мягко намекает, что Украине крайне желательно улучшить отношения с Россией?

Читайте такжеПора трезветь: что ждет Украину на международной аренеЕще в самый разгар Евромайдана, когда на европейской площади шли бои между бунтующим народом и Беркутом, я несколько раз писал, что Европа потерпит очередное поражение в своей попытке интегрировать Украину в ЕС.

На чем основывался мой вывод?

Дело в том, что, принимая решение о втягивании Украины в свою орбиту влияния , ЕС до конца не понимал четыре вещи. А именно:

Украина для России - это "вопрос жизни или смерти", поэтому Европа должны быть морально готова к самой решительной борьбе за Украину, вплоть до войны. Однако, уже в середине 2015 г. стало совершенно очевидно, что Европа оказалась полностью бессильной против жесткой реакции России на подписание Соглашения об Ассоциации и в сущности, оставила Украину один на один с Путиным. Россия была и есть самым заинтересованным и самым мотивированный игроком, потому что не может себе позволить проиграть Украину, а у Европы такой сильной мотивации нет. Спасение экономики Украины потребует огромных инвестиций со стороны Европы и широкомасштабной помощи по всем направлениям. Экономика Украины после разрыва экономических отношений с Россией действительно развалилась, но Европа отказалась реализовывать "план Маршала" для Украины, предложив ей выпутываться из долговой ямы самой и ограничилась чисто символическими кредитами. Украинская политическая элита, не обладает государственическим инстинктом, тотально коррумпирована и внутренне всегда готова снова возвратиться под влияние России, если это даст ей возможность продолжать безнаказанно обогащаться за счет граждан. Неспособность украинского общества оказывать давление на свою политическую элиту.

Европа не понимала всю серьезность проблемы, когда решила поддержать бунтующий народ на Майдане. Европейские чиновники действовали не рационально, а эмоционально. Верх взяло желание показательно наказать Януковичу за его "кидок" Европы.

Но столкнувшись с дремучей украинской элитой, с политически необразованным и пассивным населением, а также с жесткой реакцией России, готовой реально воевать за Украину, Европа, как я и прогнозировал, быстро отступила.

Теперь уже совершенно ясно, что ни воевать за Украину, ни оказывать ей существенную экономическую помощь, ни поставлять оружие Европа не будет. Северный поток-2 для Европы оказался гораздо важнее.

Для украинцев жестокий урок. Пора снимать розовые очки и научиться принимать реалии адекватно. Украинский вопрос окончательно могут решить только сами украинцы. Если захотят. А больше никто.