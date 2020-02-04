Зачем хозяин региона Эрдоган приезжал в Украину

Политолог рассказал, что предлагал президент Турции Зеленскому в ходе визита в Киев / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля посетил Украину с официальным визитом и провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Анализируя визит Эрдогана в Киев, важно понимать задачи, которые ставил перед собой турецкий лидер, посещая нашу страну.

Турция является региональным лидером. А Реджеп Эрдоган осуществляет политику "османского инвазионизма", то есть закрепления военно-политических и экономических позиций Турции на граничащих с ней территориях и установления доминирования на важных для Анкары направлениях. Турция из объекта, которым она была в начале 2000-х годов, превращается в субъект, который определяет порядок в регионе. Всем этим и определяется позиция Анкары по многим политическим и геополитическим вопросам.

В частности, у Турции конкурентные отношения с Ираном и Российской Федерацией, однако она вступает в диалог с обеими странами по многим вопросам, в том числе экономическим и энергетическим. Поэтому Турция не присоединилась к санкциям, введенным против России из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Однако в то же время Турция осуществляет военно-техническое сотрудничество с Украиной, предоставляя нам технологии двойного назначения, в том числе беспилотники. То есть одновременно она является и нашим экономическим партнером, и России.

При этом позиция Турции в Сирии не просто конкурентная – есть прямые боевые столкновения российских и асадовских подразделений с турецкими прокси или регулярными войсками.

Весь этот комплекс вопросов влияет на то, что Эрдоган проводит достаточно четкую, но выгодную только Анкаре политику в регионе.

Читайте такжеВизит Эрдогана в Украину: Турция выделит 50 млн долларов на нужды ВСУНекоторые украинские политики ожидали от президента Турции более решительных антироссийских заявлений в ходе визита. От него ожидали, что Турция присоединится к санкциям и санкционному режиму против России, что прозвучат жесткие заявления об аннексии Крыма в поддержку крымских татар.

Однако это были завышенные ожидания, поскольку у Турции – свои национальные интересы. И уж точно она не заинтересована в усложнении и без того непростых отношений с Россией, с которой есть жесткая конкуренция, но нет войны.

То же касается и Евросоюза, с которым у Турции сложные отношения. Турция недовольна своим статусом в турецко-европейском диалоге – она понимает, что не получит перспективу членства в ЕС. А вот, используя влияние, в частности, в Украине, и используя украинский рынок для сбыта турецких товаров (товаров двойной переработки и наукоемких товаров, автопрома и т.д.), это вполне реальный аргумент для Анкары. Именно этим определялся визит Эрдогана в Киев: ему были интересны непосредственные конкретные контракты, предложения и проекты, которые можно реализовать вместе с Украиной, но с добавленной стоимостью для Турции.

Кроме того, Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Турция будет и дальше защищать интересы крымских татар. Но – в части, где это не противоречит интересам Анкары. Очевидно, это значит, что Турция и в дальнейшем будет предоставлять свои площадки крымским татарам для проведения политики в защиту их интересов, в том числе, против Российской Федерации. Речь идет о поддержке присутствия крымскотатарского меньшинства в европейских институциях и лоббирование их позиций.

Кроме того, Турцию пытается перетянуть часть наиболее активной и креативной части крымских татар в свои учебные заведения, дабы после "вмонтировать" их в экономику и привлечь в турецкие корпорации. Эти попытки уже заметны.

Турция в который раз дала понять, что она является не просто одним из элементов натовской политики или присутствия США в регионе, а есть самостоятельным игроком, с которым необходимо устанавливать отношения с учетом интересов Анкары. Таким образом, Эрдоган приезжал в Киев не для того, чтобы выяснить интересы Украины и учесть их в своей политике – он приезжал со своей повесткой дня, которую предложил Зеленскому. Это была манифестация позиции и требование к Украине следовать тем правилам игры, которые устанавливает Турция в Черноморском регионе, а не предложение, которое можно обсуждать.

Читайте такжеБезоговорочная капитуляция: как Турция и США поставили Путина на колениУсловно говоря, Эрдоган оповестил Украину: "У меня есть такие-то проекты для вас: хотите – участвуете, не хотите – мы будем действовать сами. Мы будем строить обходные газопроводы, создаем энергетический хаб, строим транспортные коридоры через Турцию в обход Украины. Если Украина хочет присоединиться, она должна предоставить свой рынок для турецких товаров и установить режим содействия для турецких инвестиций. Турцию интересует шельф, военно-техническое сотрудничество по определенным параметрам и позициям – например, закупка боевых дронов или ПЗРК совместного производства Турции и Азербайджана".

Так что, по сути, в Украину приезжал хозяин региона, чтобы поговорить с проблемной страной, т.е. с нами.

Из того, о чем говорил Эрдоган, Украине были бы интересны следующие проекты. Прежде всего – совместное производство в разных сферах, начиная от военно-технического сотрудничества и заканчивая разными секторами, в которых Турция сегодня активно развивается: автопром, IT, газовая промышленность, тяжелая индустрия, вопрос создания малых нефтеперерабатывающих заводов, хабов и транспортных коридоров с Балтики на Черное море. Все эти вопросы интересовали Эрдогана, и они могли бы быть интересными Украине.

Возможно, нам целесообразно было бы действовать на уровне "вы – нам, а мы – вам": Турция нам помощь по Крыму, а мы ей помощь в части превентивных мер по борьбе с фундаментализмом и экстремизмом, направленными против Турции. В частности, например, учебные заведения: мы можем способствовать снижению рисков распространения гюленизма в Украине, потому что в нашей стране есть учебные заведения и группы по изучению идей религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена (Гюлена в Анкаре считают ответственным за попытку осуществить военный переворот в Турции в июле 2016 года – Ред.). Мы не можем запрещать подобные вещи, но мы обязаны быть внимательными к позициям, которые высказывает Турция в отношении отдельных вопросов.

Украине также интересно создание транспортных коридоров, в частности, с Балтики на Черное море. Об этом у нас много говорят, но практически ничего не делают. Это – перспективное направление для нас.

Так что есть целый перечень направлений, по которым Украина может эффективно взаимодействовать с Турцией, не сохраняя завышенных политических ожиданий от Анкары в части внешнеполитической демонстративной поддержки Украины в борьбе с Россией. Такой поддержки со стороны Турции не будет. Будет способствование, будет игра, будет лоббирование и лавирование. Но не нужно требовать от Эрдогана того, что он точно делать не будет.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для Главреда