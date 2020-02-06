Крым для Украины уже давно потерян

Помпео говорил о Крыме на непубличной встрече с Зеленским / Офис президента Украины

После визита госсекретаря США Майка Помпео в Киев, в СМИ появилась информация, что он якобы непублично заявлял о том, что Украина уже никогда не сможет вернуть аннексированный полуостров Крым.

На самом деле, вопрос Крыма с точки зрения проблематики международных отношений является одной из актуальных проблем, которые существуют и не решаются. Другой вопрос в том, что навряд ли Крым является приоритетом во внешнеполитической повестке Штатов.

Во-первых, для США в принципе вопрос Украины не настолько интересен, если сравнивать его с другими глобальными вопросами, которые влияют на них больше, чем вопрос Крыма.

Во-вторых, у них нет механизмов урегулирования ситуации - Штатам, как и Украине нечего предложить. Поэтому всех устраивает ситуация условного статуса кво, при котором Крым де-факто оккупирован русскими, но это мало кто признаёт и, по сути, все живут с этим.

В-третьих, сейчас в администрации Трампа Крым не является вопросом, в который они готовы "впрягаться", потому что Штаты формально не присутствуют в формальном разрешении ситуации вокруг Украины, особенно по Крыму.

Читайте такжеУ Зеленского заявили, что Украина не готова к возвращению КрымаБолее того, сам Крым не присутствует в повестке каких-либо переговорных площадок, поскольку он был "вынесен за скобки" еще в конце 2014 - начале 2015 года и с тех пор не возвращался. С того же времени вопрос Крыма в международной повестке для Украины потерян, так как Россия уже тогда расколола обсуждение по Крыму и Донбассу надвое.

По факту, вопрос Крыма, как и вопрос Нагорного Карабаха есть, но он не решен и заморожен. Потому что у сторон не нашлось рецепта, как решить его так, чтобы это всех устроило и не спровоцировало ещё один конфликт. Международное сообщество уже давно смирилось с этим. К тому же, влияет и позиция России, которая даже не хочет этот вопрос обсуждать, поскольку вообще не видит в этом проблемы - с их точки зрения, вопрос с Крымом закрыт, потому что, в отличие от Донбасса, они даже не предполагают обсуждения хоть какого-то изменения статуса Крыма. И как раз это делает ситуацию ещё более тупиковой.

Конечно, уже сейчас можно дискутировать о том, могли ли мы что-то сделать, чтобы этого не допустить. Но так как даже Минские соглашения нам навязывали как проигравшей стороне и об этом надо говорить открыто, не думаю, что у нас была какая-то возможность сделать что-то, чтобы не разделять вопросы Крыма и Донбасса.

И Запад с этим согласился, хоть публично и поддержал нас и против России были введены санкции. И с международно-правовой точки зрения они поступили как должны.

В основе отношений других стран с Россией лежит прагматизм - никто ничего не будет делать ради Украины. У других стран есть свой народ, свой электорат, личные интересы и амбиции. Для них это деньги, власть, влияние и бонусы, которые они получают от этого сотрудничества. Это было и всегда будет.

Читайте такжеВ посольстве США прокомментировали слова Помпео о "потерянном Крыме"Единственное, за что нас самих можно упрекать, так это за то, что Украина сейчас особо не пытается серьезно поднимать вопрос Крыма. Но делать это необходимо не на словах. Что Зеленский, что до него Порошенко, часто упоминают некую деоккупацию Крыма. Но как это будет происходить и какое у страны видение этого процесса - никто до сих пор не понимает. Ситуация в мире меняется и, возможно, со временем мы получим какую-то возможность сдвинуть вопрос с Крыма с мертвой точки. Но к тому времени нужно быть готовым и нужно иметь стратегическое видение и наработки, которые можно будет корректировать в зависимости от ситуации.

Без этого говорить о чем-то - бесполезно. Помимо этого, Украина не ищет себе союзников на полуострове, так как фактически не работает с крымскими татарами на уровне государства. И войну за них мы проигрываем России и Турции, что с точки стратегии неправильно, так как когда встанет вопрос возврата Крыма, необходимо будет опираться на местных союзников.

Илия Куса, Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда