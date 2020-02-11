Путин балансирует над рвом с хищниками

Владимир Путин / УНИАН

Путинская перестройка власти остановилась на самом интересном месте. Кремль никак не может решить, кто реально, согласно изменениям в Конституции, будет в эпицентре новой модели власти - Госсовет, Президент, Кабмин, Совбез или Госдума.

Все это не так безобидно. Горбачеву в 1990 году тоже казалось, что пересесть из кресла Генсека КПСС в кресло президента СССР не потребует много хлопот. На самом деле он запустил такие огромные и непредсказуемые политические процессы, которые удалось остановить в России только после разгрома парламента и принятия ельцинской Конституции 1993 года.

Читайте такжеПутинский режим смертельно боленНо сейчас, как только Путин и его окружение решат, кто будет самым могущественным центром власти в России, в котором будет находится сам Путин, остальные источники власти начнут ожесточенную борьбу между собой за близость к новому политическому центру и борьбу за оставшиеся полномочия и привилегии.

Поиск баланса сил между ними будет еще более конфликтной и трудной политической задачей, чем новое место работы и должность Путина или его Преемника. Ведь все прекрасно понимают, что новое распределение властных полномочий между различными политическими институтами автоматически приведет к перераспределению государственных ресурсов этих органов власти. Соответственно, приведет к изменению их места и роли в российской политике.