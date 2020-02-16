Расследование о "встрече Зеленского и Патрушева" - ужасное позорище

Журналисты Схем заподозрили Владимира Зеленского в тайной встрече с Николаем Патрушевым в Омане

Если бы люди смотрели Схемы, они бы знали, что их нормальные расследования закончились на сливе про Мальдивы Порошенко.

Все остальное было в стиле:

"Вот директор Квартала вышел из офиса Коломойского, значит Зеленский целовался с Коломойским".

Надеюсь, это просто будет последний гвоздь в их репутацию, потому что это реальный эпик-фейл:

Зеленский встречался с Патрушевым, потому что мы так сказали, потому что у Зе работает Ермак, а Ермак работал у Тедеева, а у Тедеева есть брат, а брат дружит с Кернесом, а Кернес ездил в Москву лечить зубы, а в Москве живет третий брат Тедеевых, который занимается борьбой, а Путин любит борьбу.

Это реальное позорище.

Обидно, что у нас несут вот это. А настоящие расследования настоящих журналистов, за которыми нет американских спонсоров, никого не интересуют.

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