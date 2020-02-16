Расследование о "встрече Зеленского и Патрушева" - ужасное позорище

Обидно, что расследования настоящих журналистов никого не интересуют.
Если бы люди смотрели Схемы, они бы знали, что их нормальные расследования закончились на сливе про Мальдивы Порошенко.
Все остальное было в стиле:
"Вот директор Квартала вышел из офиса Коломойского, значит Зеленский целовался с Коломойским".
Надеюсь, это просто будет последний гвоздь в их репутацию, потому что это реальный эпик-фейл:
Зеленский встречался с Патрушевым, потому что мы так сказали, потому что у Зе работает Ермак, а Ермак работал у Тедеева, а у Тедеева есть брат, а брат дружит с Кернесом, а Кернес ездил в Москву лечить зубы, а в Москве живет третий брат Тедеевых, который занимается борьбой, а Путин любит борьбу.
Это реальное позорище.
Обидно, что у нас несут вот это. А настоящие расследования настоящих журналистов, за которыми нет американских спонсоров, никого не интересуют.
Читайте такжеЧем отличается Оман от панамско-мальдивских приключений Порошенко