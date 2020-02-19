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Зеленский застрял между войной и миром

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

19 февраля 2020, 08:45

Донбасский военно-политический узел все больше запутывается.

Зеленский
Зеленского критикуют за миротворческую риторику / УНИАН

Совпадение мирового геополитического и геоэкономического кризисов делает поведение путинской России, страдающей от санкций, все более агрессивным и непредсказуемым, особенно для соседей - Белоруссии, Украины, Казахстана.

Так, например, Кремль, с одной стороны, требует уступок в Донбассе от Киева и все сильнее давит на президента Украины Зеленского.

С другой стороны, Кремль делает все, чтобы ослабить его власть и авторитет внутри Украины, дискредитирует Зеленского и его политику всеми возможными средствами. Тем самым, лишая президента Украины Зеленского реальной возможности выполнить взятые на себя публичные (Париж) и непубличные (Оман) договоренности с Кремлем.

Миротворческая стратегия Зеленского подвергается, как ожесточенной критике внутри Украины за ее податливость Москве, так и жесткому давлению Кремля за ее медлительность.

Читайте такжеМюнхенский сговор-2: Европа готовится сдать Украину ПутинуНедавняя Мюнхенская конференция по безопасности показала, что Киеву нечего противопоставить системному давлению Запада и Кремля на Украину. И те, и другие требуют от Украины принципиальных уступок в донбасском конфликте, не предлагая ничего взамен, кроме шантажа и туманных обещаний экономической помощи.

В это же время, ожесточенный конфликт двух приближенных Путина - Суркова и Козака за контроль над украинским направлением внешней политики Кремля, сулящие победителю хорошее место возле Путина, после его конституционной перестройки российской власти, только усугубляет и запутывает кровавый, донбасский военно-политический узел.

Виктор Небоженко Владимир Зеленский мир Мюнхенская конференция
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