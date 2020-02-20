Почему сказки с Зеленским не получилось

Конфетно-буфетный период общества с Зеленским закончился/ пресс-служба Офиса президента

К сожалению, сказки не получилось. Комедии тоже. А потому начинается очередная драма, в которой будет много разочарований, депрессии и взаимной ненависти. Эти ребята оказались слишком чужими, чтобы испытывать симпатию к собственной стране. И слишком недалёкими, чтобы хотя бы маскировать собственные глупости и непрофессионализм.

Протестами медийщиков, фоповцев и аграриев открыта новая глава отношений по линии "new-государство Зеленского" и общество. И уже очевидно, что напряжение будет только нарастать, взаимное разочарование пухнуть, недоверие злокачественно разрастаться, а все это вместе рано или поздно выльется в жёсткий прямой конфликт. Скорее, уличный. Слишком много конфликтов отрежиссировала уже команда Владимира Александровича.

Читайте такжеЗеленский застрял между войной и миромЕщё вчера все выглядело совершенно иначе. Протестное движение подмял под себя Пётр Алексеевич (неистово алчущий реванша), и потому протест этот только раздражал и держал высоко рейтинговую планку самого Зеленского. Последнему многое прощали и многое терпели. Даже слишком яркие глупости и тотальные кадровые провалы. "Парень должен повзрослеть и стать жёстче!" - девятимесячный лейтмотив конфетно-букетного отношения общества к Зеленскому. Но, увы, болезнь несоответствия только прогрессировала.

И вот первая боевая ласточка, сладкоголосо предвещающая чей-то скорый личный конец, агрессивно таки влетела в закрытую "форточку возможностей".

Протестная ситуация кардинально меняется. Уже раздражено само общество. Раздражено практически всеми инициативами, которые исходят от новой команды. Потому что в этих инициативах нет развития, но есть только подавление. И желание "компенсировать свой идиотизм за чужой счёт".

Давайте прямо: нынче любая инициатива команды Зеленского направлена только на репрессивное подавление той или иной социальной группы или на отъем дополнительных денег у этой же группы. При этом вертикаль ведёт себя агрессивно и вызывающе, полагая, что общество должно заткнуться и молча выполнять из предписания. Никакого диалога, дискуссий, обсуждений.

Читайте такжеОманский провал ЗеленскогоСтоль бесцеремонная наглость определяется высоким личным рейтингом Зеленского. Поэтому его команда плевать хотела на попытки общества что-то сказать или обсудить. Нет ни малейших сомнений в том, что никаких корректив никто не внесёт. Некому вносить. Скорее наоборот - гайки попытаются закрутить ещё сильнее; запретов ввести ещё больше; глупцов назначить министрами ещё объемнее. Адекватные коммуникации налаживать тоже никто не будет. А зачем? Зачем разговаривать с согражданами, когда мы чемпионы? Потому прогнозировать финал этой истории так просто.