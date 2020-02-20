  1. Главная
  3. Мнения

Почему сказки с Зеленским не получилось

Михаил Подоляк

политтехнолог

20 февраля 2020, 09:57

Общество раздражено практически всеми инициативами, которые исходят от новой команды.

Владимир Зеленский
Конфетно-буфетный период общества с Зеленским закончился/ пресс-служба Офиса президента

К сожалению, сказки не получилось. Комедии тоже. А потому начинается очередная драма, в которой будет много разочарований, депрессии и взаимной ненависти. Эти ребята оказались слишком чужими, чтобы испытывать симпатию к собственной стране. И слишком недалёкими, чтобы хотя бы маскировать собственные глупости и непрофессионализм.

Протестами медийщиков, фоповцев и аграриев открыта новая глава отношений по линии "new-государство Зеленского" и общество. И уже очевидно, что напряжение будет только нарастать, взаимное разочарование пухнуть, недоверие злокачественно разрастаться, а все это вместе рано или поздно выльется в жёсткий прямой конфликт. Скорее, уличный. Слишком много конфликтов отрежиссировала уже команда Владимира Александровича.

Читайте такжеЗеленский застрял между войной и миромЕщё вчера все выглядело совершенно иначе. Протестное движение подмял под себя Пётр Алексеевич (неистово алчущий реванша), и потому протест этот только раздражал и держал высоко рейтинговую планку самого Зеленского. Последнему многое прощали и многое терпели. Даже слишком яркие глупости и тотальные кадровые провалы. "Парень должен повзрослеть и стать жёстче!" - девятимесячный лейтмотив конфетно-букетного отношения общества к Зеленскому. Но, увы, болезнь несоответствия только прогрессировала.

И вот первая боевая ласточка, сладкоголосо предвещающая чей-то скорый личный конец, агрессивно таки влетела в закрытую "форточку возможностей".

Протестная ситуация кардинально меняется. Уже раздражено само общество. Раздражено практически всеми инициативами, которые исходят от новой команды. Потому что в этих инициативах нет развития, но есть только подавление. И желание "компенсировать свой идиотизм за чужой счёт".

Давайте прямо: нынче любая инициатива команды Зеленского направлена только на репрессивное подавление той или иной социальной группы или на отъем дополнительных денег у этой же группы. При этом вертикаль ведёт себя агрессивно и вызывающе, полагая, что общество должно заткнуться и молча выполнять из предписания. Никакого диалога, дискуссий, обсуждений.

Читайте такжеОманский провал ЗеленскогоСтоль бесцеремонная наглость определяется высоким личным рейтингом Зеленского. Поэтому его команда плевать хотела на попытки общества что-то сказать или обсудить. Нет ни малейших сомнений в том, что никаких корректив никто не внесёт. Некому вносить. Скорее наоборот - гайки попытаются закрутить ещё сильнее; запретов ввести ещё больше; глупцов назначить министрами ещё объемнее. Адекватные коммуникации налаживать тоже никто не будет. А зачем? Зачем разговаривать с согражданами, когда мы чемпионы? Потому прогнозировать финал этой истории так просто.

Михаил Подоляк Владимир Зеленский
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:34
Стало известно, куда повезут эвакуированных из Китая украинцев
10:29
В Китае заявили о резком снижении числа заболевших вирусом COVID-19
10:27
Пристайко рассказал, как изменил отношения США и Украины импичмент Трампа
10:18
Коцюбинское не хочет в Киев - мнение жителей актуально
10:05
Зеленский с супругой почтил память Героев Небесной Сотни - фото
10:05
Мир Наизнанку 11 сезон 4 выпуск смотреть онлайн 19-02-2020 Видео
09:57
Почему сказки с Зеленским не получилось мнение
09:54
Самолет с эвакуированными из Китая украинцами сел в Борисполе Видео
09:53
Готовы: в Одессе сделали громкое заявление по украинцам из Уханя Видео
09:48
Коронавирус на Diamond Princess: стало известно о первых жертвах
09:30
Зов предков 2020 - Как избавиться от хозяина и завести молодую волчицу Фото Видео
09:20
"Будем жечь шины": на Полтавщине бунтуют из-за слухов о приезде эвакуированных украинцев Видео
09:18
Самолет с эвакуированными украинцами может сесть в Харькове: что будет дальше
08:52
Cлучайный интим, капканы, измена: какие угрозы прочит гороскоп на завтра Видео
08:50
Суд заставил НАБУ начать расследование против главного таможенника Нефедова
08:45
Эвакуация украинцев из Уханя: самолет застрял в воздухе из-за тумана
08:15
В Украине ждут самолет с эвакуированными из Уханя украинцами: лайнер может сесть в Харькове
07:58
В России при взлете упал самолет с пассажирами Фото Видео
07:32
Масштабное ДТП в Канаде: столкнулись более 200 авто, есть жертвы, много раненых Видео
07:28
Почему из-за коронавируса украинцы стали кидаться друг на друга мнение
07:07
Дочь Поляковой разделась и провела трансляцию из ванной
07:02
Коронавирус в Китае: количество жертв перевалило за 2100 человек
06:49
Бедные просто вымрут: почему медреформа - неприкрытый геноцид украинцев мнение
06:36
Как скачать музыку на iPhone - топ лучших сервисов и способов
06:22
Мужские прически на длинные волосы 2020 – в моде топ кнот и булочка фото Фото
05:50
"Делает приятно писюну": Руки-Базуки записал мастурбацию от девушки на камеру
05:18
Желтый маникюр 2020 весна – самый красивый весенний маникюр фото Фото
04:47
Названо идеальное время для чашки кофе
04:16
День алкоголика 2020 – поздравления и интересные факты Видео
03:42
На мужчину села - от оргазма улетела: лучшие позы для секса, в котором рулят женщины
03:01
Медики рассказали, как легко и просто бороться с высоким давлением
02:23
"Промышленный" уровень: стало известно, сколько паспортов РФ раздали на Донбассе
01:38
Как поднять павшего: лучшие масла для классной потенции и хорошего секса
01:06
Ученые выявили пользу средиземноморской диеты для пожилых людей
00:55
Менеджер известного украинского банка "обула" клиентов на 20 млн гривен
00:34
Стало известно, где разместят эвакуированных из Уханя украинцев Видео
00:19
20 февраля – какой сегодня праздник: что делать в День алкоголя Видео
00:04
Эвакуация украинцев из Китая: кого и почему не пустили на борт самолета
19 февраля, среда
23:53
Гематомы и перелом позвоночника: в поезде на пенсионерку упала полка с пассажиром Видео
23:41
Эксперты МВФ рассказали, что нужно украинской экономике в ближайшие годы
23:32
"Украина знает все": в Минобороны подсчитали путинских наемников на Донбассе
23:14
США обвинили Россию в атаке возле Золотого Видео
23:05
"Нужно целых 20 лет": в МВФ дали неутешительный прогноз по Украине
22:57
Ученые рассказали, чем полезен и чем вреден для здоровья картофель
22:43
"3 года в жутких условиях": в Украину вернулся один из узников Кремля
22:31
"Усердно атакует Россия": Вятрович недоволен расследованиями по делам Майдана Видео
22:15
Подари мне счастье 2020: актеры и график выхода серий Видео
22:00
Мода 2020 весна – в моду вернулись брюки-карго и кожаные штаны фото Фото
21:53
Порнозвезда-испанка разожгла фантазию фанатов на сексуальных снимках Фото
21:45
"Зеленский впечатляет": сенатор США рассказал о встрече с президентом Украины
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять