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Почему в Украине сейчас все хуже, чем до Майдана

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

21 февраля 2020, 08:47

В Украине произошел государственный переворот, а не революция. Революция влечет за собой глубокое изменение государственных институтов и социальных отношений. Спустя шесть лет нет ни того, ни другого. Паника по поводу уханьцев - яркое тому свидетельство.

Революция гидности, Майдан
"Революция гидности" не принесла Украине нужных изменений/ etcetera.media

Самый главный итог спустя шесть лет после расстрела Майдана, что в этой стране можно расстреливать десятки людей в центре столицы и тебе за это ничего не будет. Более того, государство даже не способно установить, кто это сделал. Без наказания нет справедливости, без справедливости нет порядка.

Поэтому это не была революция, а государственный переворот. 

В ходе государственного переворота одна часть правящей элиты получила контроль над государством, сменив другую часть правящей элиты. Янукович и Партия регионов были изгнаны с ключевых позиций с применением насилия. Выборы осуществлялись после того, как Турчинов, Яценюк и Ко получили контроль над силовыми органами, обеспечив результат далее на президентских и парламентских выборах.

Читайте такжеПочему из-за коронавируса украинцы стали кидаться друг на другаПоэтому налицо два процесса - бунт под управлением правящей элиты, который закончился государственным переворотом, а не революцией, которая приводит к глубокому слому старых институтов и социальных отношений.

Поэтому можно отворачиваться от фактов только потому, что какие-то похожие слова произносит вражеская Россия, можно попытаться запретить русский язык, потому что она на нем говорит, но это никак не изменит факт того, что мы имеем спустя 6 лет - правят те, кто правили, страдают те, кто страдали.

Общество в состоянии шизофрении и углубляющейся архаики, которые ярко иллюстрируют "уханьский синдром". Государство де-факто существует на бумаге и является бумажным тигром. Ни одна из базовых причин, которые привели людей на Майдан не разрешена. Более того, эти причины углублены.

Потому Украина во всех смыслах находится в худшей ситуации, чем 6 лет назад. Это не означает, что нужно было оставлять Януковича у власти. Это означает, что страна не справилась за 6 лет с жесточайшими вызовами. И если она в таком же ключе будет жить дальше, то государство Украина исчезнет с политической карты мира. Просто естественный отбор. Как известно, выживание не является обязанностью.

Юрий Романенко Майдан новости Украины
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