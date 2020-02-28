Украина выигрывает от разборок Турции и России

Фрегат ВМФ России адмирал Макаров отправляется в Босфор, к берегам Турции / Reuters

В Украине эскалация ситуации в Сирии вызвала разговоры о начале едва ли не третьей мировой войны. Однако если отслеживать динамику конфликта на Ближнем востоке, то даже за этот год это уже не первое "начало третьей мировой".

Противостояние Турции с одной стороны и Сирией и Россией с другой останется в рамках локального конфликта. Мировая война предполагает противодействие двух равнозначных по экономическому и военному потенциалу блоков. Но сейчас о подобном речь не идет: в данной ситуации нет неразрешимых противоречий, затрагивающих интересы и амбиции многих стран. Разве что о Турции может идти речь, которая сегодня сильна, переживает серьезный экономический подъем и у которой проснулись имперские амбиции. У Турции под боком Курдистан, который постоянно угрожает ей сепаратизмом, плюс – курды в Сирии.

Читайте такжеНа пороге третьей мировой: как Турция, Россия и Сирия загнали себя в тупикВ условиях нынешней эскалации России будет сложно удержать свои плацдармы в Сирии, поскольку РФ очень зависит от Турции, прежде всего, в плане поставок военной техники в Сирию. На самолетах много техники в этот регион не доставишь, а Босфор контролирует Турция, которая может запретить российским кораблям присутствовать в этих водах.

Это означает, что Турция рано или поздно выиграет войну в Сирии, поскольку у нее лучше логистика, сильнее позиции и т.д.

Надо признать, что для Украины сложившаяся ситуация замечательна: чем в большем количестве конфликтов увязнет Российская Федерация, тем лучше для нас. Ведь каждый уничтоженный российских самолет в Сирии снижает вероятность его использования против Украины. А убитые солдаты российской армии отменяют вероятность того, что эти солдаты появятся на украинской территории.

Важно, как отреагирует НАТО на официальное объявление Турцией войны Сирии и интерпретирует 5 статью Устава НАТО – там идет речь о нападении на одну стран-членов Альянса. Однако Турция сама вошла в Сирию. Скорее всего, НАТО ограничится тем, что будет выражать поддержку и содействовать Турции.

Читайте такжеВ случае войны с Турцией шансы Кремля практически нулевыеРешение же Анкары открыть границы для сирийских беженцев делается для того, чтобы взбодрить Европу, надавить на нее. Турки, с одной стороны, хотят дружить с русскими. , но беженцы оседают в Турции, и Турция в данной ситуации получается крайней.

Так что я думаю, что противостояние в Сирии останется на уровне локальной войны, в которую будут втянуты несколько стран. Но в более масштабную войну все это не перерастет.