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Как Зеленский будет чистить Кабмин, и чего ждать Гончаруку

Владимир Фесенко

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

3 марта 2020, 08:43

Для Гончарука его отставка не должна быть чем-то оскорбительным – возможно, он получит какую-то другую важную функцию в президентской команде.

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4 марта кроме премьера Гончарука, своих постов могут лишиться еще два-три министра его правительства

После слухов о возможной отставке, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что пока не писал заявления об увольнении с должности. Такие слухи появились после созыва внеочередного заседания Верховной Рады, назначенного на 4 марта, на котором должны обсуждать кадровые вопросы.

И судя по информации из разных источников, вероятность такого события очень высока, но одновременно состоятся и некоторые другие кадровые решения - назначения нового министра на новую должность (имею в виду назначение Алексея Резникова на должность главы министерства по вопросам оккупированных территорий) и замена двух-трех министров.

Вокруг премьера уже возникло много проблем. Но на недавней встрече Гончарука с Ермаком, вероятно, обсуждали не эти проблемы, а скорее всего, условия отставки. Это не должно быть чем-то оскорбительным для Гончарука – возможно, он получит какую-то другую важную функцию в президентской команде.

Читайте такжеНе ждите от Зеленского перезагрузки Кабмина и громких отставокДля него важно сохранить лицо – он не хочет уйти как человек, который все проиграл, а так, чтобы можно было позже начать собственную политическую карьеру. Потому, видимо, на этой встрече и искали компромисс.

Если говорить о замене министра иностранных дел, то такой сценарий очень вероятен при условии, если есть согласование с новым кандидатом. И это не приведет к изменению внешней политики и других принципиальных изменений. Здесь, скорее, произойдет замена стилистики и,если замена в МИД состоится, то несколько изменится и функционал.

В Минсоцполитики, как минимум, есть один кандидат – Галина Третьякова. Это также может произойти, если согласится сам человек и будет "добро" от президента – доверяет ли он этому человеку или нет. Хотя отмечу, что обсуждали и некоторых других кандидатов, в том числе и нестандартных, и опытных, которые раньше работали на этой должности. Но предпочтение отдается именно Третьяковой, потому что она имеет активные конструктивные связи с нынешним руководителем Офиса президента.

С министром здравоохранения ситуация несколько сложнее – к ней есть куча претензий и, очевидно, что сейчас перед угрозой риска глобальной эпидемии коронавируса, нужно, чтобы Минздрав работал очень эффективно. И хотя в ведомстве есть определенная организационная лихорадка, не стоит говорить о том, что все пропало, потому что, для сравнения, во времена Супрун было еще больше проблем. Впрочем, все равно чувствуется, что министр, даже в нынешней управленческой команде – не самое сильное звено.

Да и тут есть вопрос – на кого менять? Вообще, с Минздравом какая-то мистика, как будто сглазили – кто туда не приходит, всегда, независимо от фамилии министра, там возникают проблемы.

Читайте такжеУдачный премьер: кого Зеленский выберет на место ГончарукаТакже 4 марта должны заслушать отчеты силовиков. В частности, ранее собирали подписи для отставки руководителя НАБУ Артема Сытника, и по главе Офиса генпрокурора Руслану Рябошапке появлялись разные слухи.

И с НАБУ ситуация деликатная, ведь именно туда вложено много средств наших международных партнеров и просто так разрушить ситуацию с НАБУ невозможно. Поэтому если Сытник уйдет, то также появляется вопрос о том, кем его заменить. Тем более, что здесь главное – не только усилить его деятельность, но и сохранить НАБУ. Ведь всюду его противники – возникла широкая коалиция в Верховной Раде, а также за ее пределами из людей некоторых олигархов и людей Порошенко, которые ненавидят друг друга, но объединились в общем порыве и интересуются разрушением НАБУ как такового. Поэтому по НАБУ решение возможно, и оно очень деликатное, поскольку здесь придется советоваться с международными партнерами.

По генпрокуратуре – классический вариант. Здесь также пока нет четкой кандидатуры для заменфы Безусловно, есть замечания по реформе генпрокуратуры, потому процесс затягивается. И пока это вопрос открытый и я не думаю, что там стоит ждать кардинальных кадровых решений.

Когда речь идет о президенте Зеленском, то никому ничего не гарантируют. Все может измениться. И с точки зрения правовых обстоятельств, более вероятный сценарий сейчас тот, что в Украине будет не новый премьер, а лишь исполняющий обязанности.

И если после реконструкции правительства через некоторое время ситуация в экономике изменится или будет определенная стабилизация и демонстрация того, что правительство может быстро решать имеющиеся проблемы (хотя бы те, которые можно быстро решить), то тогда можно будет говорить об утверждении и.о. на посту премьера. Но для этого надо хотя бы несколько месяцев. И наоборот – если этого не произойдет, то тогда президент может поменять все правительство. А это уже произойдет не раньше осени.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

уряд Кабмин Алексей Гончарук отставка кадровые перестановки Владимир Фесенко
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