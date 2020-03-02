Гончарук прокомментировал ужин с Ермаком и рассказал о рокировках в Кабмине

Алексей Гончарук / Фото kmu.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал ранее появившуюся информацию о его неформальной встрече с главой Офиса президента Андреем Ермаком в воскресенье вечером, 1 марта.

На встрече с Ермаком был обсужден ряд рабочих вопросов, подчеркнул премьер-министр на брифинге в Киеве.

"Я каждый день встречаюсь с кем-то, с кем-то говорю, беседую, иногда, не поверите, с кем-то ужинаю. Ничего особенного в этом разговоре не было. Мы обменялись мнениями о происходящем, обсудили ряд рабочих вопросов. Ничего особенного, что бы я мог отдельно комментировать, не было", - заявил он.

Кроме того, Гончарук подчеркнул, что пока рано говорить о кадровых ротациях в Кабинете министров.

"Я заявлял, что мы думаем над серьезным усилением правительства. Это командное решение, которое в том числе в основном зависит от президента. От позиции коллег в парламенте. Каким будет окончательное решение - я бы не хотел сейчас комментировать, потому что оно еще на столе. Говорить о том, кого мы планируем или кого не планируем заменить - по-моему еще немножко рано", - добавил премьер-министр.

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Напомним, ранее Гончарук ответил на слухи о своей отставке и анонсировал консультации з президентом Владимиром Зеленским.

В Киеве 1 марта Гончарук встретился с Ермаком. В Сети опубликовали фото со встречи политиков, которая прошла в одном из индийских ресторанов столицы.